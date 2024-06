Benalla condamné : une de ses victimes parle - Risque du RN : les influenceurs réagissent

Nous sommes mercredi 26 juin 2024, voici le programme de la nouvelle édition de « Toujours Debout », présentée par Amina Kalache.

Au sommaire aujourd’hui :

Le flash info par Andreï Manivit :

- Dissolution de l’association d’extrême-droite le GUD

- Une agression dans le Val-de-Marne et des menaces de mort par un électeur du Rassemblement National

- Au Kenya, une manifestation contre des mesures économiques a fait 13 morts

Entretien d'Actu :

Nous recevons Simon Duquerroir, une des victimes des violences commises sur des manifestants le 1er mai 2018 par Alexandre Benalla. Ce dernier a été définitivement condamné à un an de prison ferme par la plus haute juridiction judiciaire à trois ans de prison dont un an ferme. Les images d’Alexandre Benalla, un ancien proche d’Emmanuel Macron, place de la Contrescarpe à Paris, avaient déclenché une tempête politique.

Entretien d'Actu :

Nous recevons, Arnaud Bontemps, fonctionnaire à la Cour des comptes et porte-parole du collectif Nos Services publics. Un collectif fondé en 2021, qui a créé une plateforme permettant de comparer les programmes des différents blocs en lice pour les élections législatives anticipées des 30 juin et 7 juillet. Cette plateforme a pour but de questionner quel programme est le mieux à même de répondre aux difficultés d’accès des Français aux services publics. L’idée est de proposer aux Français de se faire une idée des conséquences que pourrait avoir la victoire des uns ou des autres dans quelques jours.

Fond de l'info :

En seconde partie d'émission, nous recevons Siham Bengoua, productrice de contenu digital, Richard Sabark, artiste humoriste et Fatou Kaba, actrice et entrepreneure. Pour ce fond de l’info, nous reviendrons sur les conséquences des résultats des élections européennes dominés par la liste du Rassemblement national ainsi que la décision d’Emmanuel Macron de dissoudre l’Assemblée nationale. Cela a fait réagir bien au-delà de la sphère politique, des personnalités publiques ont rapidement pris la parole sur ces sujets, dénonçant les résultats et invitant leur communauté à se mobiliser en masse pour les législatives anticipées du 30 juin et du 7 juillet.