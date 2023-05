Votre médecin est-il à la botte du patronat ?

" Des médecins au service des employeurs ? ", c’est le titre de la dernière enquête de Sélim Derkaoui réalisée pour le Monde diplomatique. Depuis un décret de 2007, les entreprises ont la possibilité de contester auprès de l’ordre des médecins les certificats médicaux qui établissent un lien entre le travail et la santé mentale et physique de leurs salariés. Une fois saisi, cet organisme peut aller jusqu’à demander aux médecins de modifier leurs écrits, voire de les sanctionner. Un recours qui préjudicie aux médecins, aux salariés et à une bonne administration de la justice. Les soignants sont accusés par leur ordre de rédiger des certificats de complaisance ce qui les décourage à en délivrer à leurs patients, livrés à eux-même. Une thèse en médecine indique que les plaintes d'employeurs sont passées de 6,5 % à 13,5 % des plaintes enregistrées entre 2011 et 2015. Et au cours de cette période, elles ont visé en moyenne quatre cents médecins par an. Cette contestation croissante s’inscrit dans un contexte de détérioration plus large de la médecine du travail. Selim Derkaoui, journaliste indépendant et auteur, est avec nous ce soir. On est revenu ensemble sur cet ordre des médecins de plus en plus contesté par leurs pairs.