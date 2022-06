Les sans-fac en croisade contre Parcoursup

Toutes et tous se réjouissaient de profiter du soleil de ce début du mois de juin parisien. Tables, chaises, affiches, tracts et banderoles, mais aussi smartphones prêts à capter et diffuser les prises de paroles en direct sur le web : tout était prêt pour investir la placette Jacqueline De Romilly et y tenir une conférence de presse face au Ministère dans le très chic 5e arrondissement de Paris. Mais la Préfecture de police a dit non. Le prétexte ? Un changement récent dans le calcul du délai de préavis.



La nouvelle ministre Sylvie Retailleau a donc pu être rassurée, la colère des étudiants ne s’exprimerait pas cette fois sous ses fenêtres, mais dans une petite salle isolée à l’étage du bâtiment du CICP, le Centre International de Culture Populaire, dans le 11e arrondissement. Loin du ministère… et sans écho médiatique potentiellement fort. Aucun média mainstream n’a fait le déplacement rue Voltaire (seuls QG et Le Média étaient présents) pour écouter la petite vingtaine d’étudiants venus exprimer leurs revendications. Mais leur détermination est restée intacte.



Etaient présents des militants et représentants de l’UNEF Nanterre, mais aussi Grenoble, Le Mans, Lyon et Lille, ainsi que du Syndicat de Combat Universitaire de Montpellier, et deux étudiantes du Comité de mobilisation de l’université Saint-Charles d’Aix-Marseille. Toutes et tous appellent à une rencontre intersyndicale courant juillet pour organiser une coordination nationale des campagnes et des mobilisations de sans-facs « contre la sélection à l’université et pour l’inscription de toutes et tous dans la fac et la filière de son choix ».