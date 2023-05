Violences du 1er mai : Pourquoi ça polémique - Antilles, Mayotte, outre-mers : Rien ne va plus

Nous sommes mardi 2 mai 2023, voici le programme de Toujours Debout présenté par Nadiya Lazzouni.

Nous sommes ensemble pour un peu plus d’une heure de débats autour de deux sujets : le retour sur un 1er mai historique en termes de mobilisation et préoccupant en termes de violences policières ; mais également la situation, ou disons les situations dans les territoires outre-mers… Français à part entière, entièrement à part, cobayes de la République et de ses expérimentations liberticides ? De ces deux thématiques je parlerai avec : Françoise Vergès, politologue et militante féministe décoloniale, autrice à la Fabrique de “Programme de désordre absolu - Décoloniser le musée”. Un essai qui sort demain. Maeva Amir, militante et journaliste pour le site “Révolution permanente”, édité par le parti du même nom. Et Carlos Martens Bilongo, député LFI/NUPES, auteur de “Noir Français” à paraître ce 11 mai aux éditions Philippe Rey.

▶ Fond de l'info : Françoise Vergès, Carlos Martens Bilongo, Maëva Amir

Quel bilan pour le 1er mai 2023 ? La journée internationale des droits des travailleurs était annoncée comme un test de la combativité de la rue après la promulgation de la réforme des retraites par Emmanuel Macron en dépit de l’hostilité d’une majorité écrasante de Françaises et de Français. Si l’exécutif veut tourner la page, la rue ne désarme pas.Selon l’intersyndicale, ils étaient 2,3 millions à manifester dans les 300 défilés qui ont eu lieu dans toute la France. C’est dix fois plus qu’en 2022 rappelle le quotidien l’Humanité, on n’avait pas vu une telle affluence depuis vingt ans et on à la doit au rejet de la réforme Macron-Borne.

▶ Entretien d'Actu : Françoise Vergès, Carlos Martens Bilongo, Maëva Amir