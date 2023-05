Super-profiteurs : Comment nos multinationales nous volent (et nous méprisent)

Nous sommes mardi 30 mai 2023, voici le programme de Toujours Debout présenté par Lisa Lap.

▶ Le fond de l'info : Rémi-Kenzo Pages

Ce matin, l’association Alternatiba Paris conviait les journalistes à une conférence de presse, en présence de deux avocats et des activistes victimes de violences policières. Vendredi 26 Mai, 700 manifestants pour le climat ont perturbé l’Assemblée générale des actionnaires de Total Energies. Ils dénoncent la politique climaticide de la super major pétrolière, en particulier les projets de l’entreprise en Ouganda et Tanzanie, Eacop et Tilenga. Notre journaliste Rémi-Kenzo Pages est là pour nous en parler.

▶ Carte Blanche : Cemil Sanli

La réalisatrice et récente Palme d’Or à Cannes Justine Triet a enragé les élus Renaissance pour avoir fustigé la politique néo-libérale du Président Emmanuel Macron, notamment en matière de politique culturelle, mais pas que, a aussi passé au crible la réforme des retraites et les violences policières à l’égard du mouvement social, et ça, les macronistes n’ont pas du tout apprécié. La réalisatrice se prend aujourd’hui une grosse campagne de dénigrement sur les réseaux sociaux. C’est parti pour la Carte Blanche de notre journaliste Cemil Sanli.

▶ Entretien d'actu : Vincent Drezet, Olivier Petitjean

Et si on vous disait que nos “champions nationaux”, ces multinationales françaises, notre fleuron français, étaient des “super profiteurs” qui finalement nous coûtent plus qu’ils nous rapportent, que ce soit sur le plan économique, social, climatique et même au niveau de notre bien-être ? “Super profiteurs, le petit livre noir du CAC 40”, c’est le nouveau livre, ou devrais-je dire manuel pour fouiller ce qu’il se trame vraiment chez nos très grosses entreprises et dans les hautes sphères de l’État ; un livre publié par ATTAC et l’observatoire des multinationales, aux éditions les liens qui libèrent. C’est l’entretien d’actu avec Vincent Drezet, Fiscaliste et porte-parole d’ATTAC, et Olivier Petitjean, journaliste et membre de l'Observatoire des multinationales.