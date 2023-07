Sainte-Soline : Le rapport qui démasque les mensonges des hommes de Darmanin

Sainte Soline, 25 mars, manifestation contre les méga-bassines. On se souvient des images d’une rare violence. Des grenades par milliers, des blessés par centaines. Et si le rapport des évènements, par la gendarmerie nationale ainsi que la préfecture des Deux-Sèvres étaient factuellement faux ? L’observatoire des libertés publiques et des pratiques policières et la ligue des droits de l’homme ont travaillé depuis ces 3 mois pour retracer, minute par minute, les évènements de manière précise, concise, avec vidéos, photos, preuves à l’appui. Et leur rapport, intitulé « Empêcher l’accès à la bassine, quelqu’en soit le coût humain », diffère des rapports officiels de la gendarmerie nationale et de la préfecture, fournis au ministère de l’intérieur. Ministère, tenu par Gérald Darmanin qui a également menti. On fait le point avec Capucine Blouet et Flavian Lauzu, tous deux observatrice et observateur pour la LDH. C’est l’entretien d’actu.