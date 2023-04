Le pouvoir dans l'impasse : Borne échoue face aux syndicats, Darmanin délire au Parlement

Nous sommes mercredi 5 avril 2023, voici le programme de Toujours Debout aujourd'hui présenté par Nadiya Lazzouni.

▶ Fond de l'info : Maïlys Khider, Théophile Kouamouo

Et au sommaire de ce fond de l’info, deux grosses actualités qu’on vous propose de décrypter, façon Le Média. Bien entendu on va parler de la rencontre à Matignon, entre l’intersyndicale et Elisabeth Borne. Qui, comme on pouvait s’y attendre, a tourné court. Arrivés à dix heures à Matignon, les représentants des différentes centrales syndicales sont sortis une heure plus tard, après avoir constaté, sans surprise, que la Première ministre refusait de retirer sa réforme…

On parlera également de l’audition de Gérald Darmanin, ministre de l’intérieur, devant la représentation nationale : les députés et les sénateurs. Deux auditions distinctes sur la gestion du maintien de l'ordre lors des manifestations contre la réforme des retraites, mais aussi lors de la répression du mouvement anti-bassines à Sainte-Soline, dans les Deux-Sèvres, On analyse cette actualité sociale plutôt riche avec Maïlys Khider, journaliste indépendante, et Théophile Kouamouo, rédacteur en chef du Média.

▶Entretien d'Actu : Emma Audrey

« FRDETER », c’est le nom du canal d’extrême-droite sur Telegram qui incitait à des actions violentes notamment à l'encontre de la communauté musulmane du Wazemmes, à Lille. Mais pas seulement. Des élus de gauche, des journalistes ou encore des militants associatifs nommément désignés, figurent parmi la liste des cibles potentielles de cette organisation pourrait qualifier de terroriste. C’est Tajmaât, qui se présente comme une « plateforme collaborative pour les Maghrébins » qui a révélé l’existence de groupuscule néonazi FRDETER après l’avoir infiltré pendant deux semaines.

Quel est le profil de ces identitaires abonnés au groupe FRDETER décidés à commettre des attentats ? Quelles sont leurs motivations ? Quelles actions violentes étaient en préparation ? Est-ce que la menace est aujourd’hui écartée ? On en parle avec Emma Audrey journaliste Grand Reporter notamment à Média 25, un média indépendant dans le Doubs et à Radio bip, une radio associative qui émet à Besançon.