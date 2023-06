La macronie aux sommets de l'indécence

Nous sommes jeudi 8 juin 2023, voici le programme de Toujours Debout présenté par Nadiya Lazzouni.

▶ Plateau unique : Eugénie Mérieau, Paul Elek

Votre édition de ce soir a été prévue il y a plusieurs jours, en prévision de cette journée de PPL LIOT autour de la réforme des retraites. Un plateau unique donc, pour décortiquer le déroulé de la journée de niche parlementaire LIOT. Une autre actualité s’est invitée tragiquement à l’agenda : l’attaque au couteau insensée qui a eu lieu à Annecy et dont l’auteur a poignardé six personnes, dont quatre enfants. Une actualité effroyable mais qui a été aussitôt récupérée politiquement, et de la pire des manières par la Macronie, notamment Aurore Bergé. Nous reviendrons sur ce sujet et également sur le tir de barrage réussi du pouvoir, qui a effectivement empêché tout vote en plénière sur l’abrogation partielle de la réforme des retraites… avec nos invités : Eugénie Mérieau, maîtresse de conférence en droit public, politologue et constitutionnaliste, et de Paul Elek, doctorant et ancien collaborateur parlementaire et que vous connaissez bien maintenant. Nous reviendrons longuement sur ce qui s’est passé ce matin à l’Assemblée Nationale, avec l’examen de la proposition de loi du groupe LIOT pour l’abrogation de la réforme des retraites, qui s’est conclu aux alentours de midi, par un retrait du texte.