Emmanuel Macron est-il vraiment sadique ?

Il commence à faire beau. Et quand il fait beau, notre journaliste Théophile Kouamouo veut voir le bon côté des choses. En dépit d’un tempérament globalement pessimiste, il en a trouvé deux. Un : Emmanuel Macron et Elisabeth Borne s’embrouillent. Deux : avec tous les tripatouillages constitutionnels qu’on vit en ce moment, les Français connaîtront bientôt mieux leur Loi fondamentale que Fabien Roussel les techniques de cuisson au barbecue. Mais au fond, de quoi le conflit larvé entre le chef de l’État et sa Première ministre est-il le nom ? Et pourquoi Emmanuel Macron prend-il tant de plaisir à humilier Elisabeth Borne ? Sadisme ? Concurrence ? Jalousie ?

Tout cela existe mais si le caractère tendu des relations entre les deux figures-clés de l’exécutif était systémique ? “Cela a quelque chose à voir avec la psychologie particulière de nos hommes et femmes politiques mais aussi et surtout avec les institutions de la Cinquième République. Les fameuses institutions de la Cinquième République. Qui font du chef de l’Etat une espèce de monarque élu qui incarne en quelque sorte l’unité nationale sans se jeter à corps perdu dans l’arène de la politique quotidienne, qui est plutôt du domaine de son Premier ministre. Son fusible”, analyse Théophile Kouamouo. Avec l’alignement des mandats présidentiel et législatifs, les choses sont devenues plus perverses…