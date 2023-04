Conseil constitutionnel : la bombe est tombée

Nous sommes vendredi 14 avril 2023, voici le programme de Toujours Debout Édition Spéciale présenté par Théophile Kouamouo.

▶ Entretien d'Actu : Lorélia Fréjo, Eugénie Mérieau, Christophe Ramaux et Aurélien Saintoul

Au programme de cette édition spéciale de Toujours Debout, un plateau bien fourni avec nos quatres invités, Lorélia Fréjo, militante au Poing Levé et Eugénie Mérieau, professeure de droit constitutionnel, mais aussi l’économiste Christophe Ramaux et le député France Insoumise/NUPES Aurélien Saintoul. On reviendra avec eux, tout au long de l’émission sur la décision du Conseil Constitutionnel qui a validé (censuré/partiellement censuré) le projet de réforme des retraites du trio Macron-Borne-Dussopt. De manière transversale on parlera de l’absurdité économique d’une telle réforme, des moyens autoritaires par lesquels cette réforme a été imposée, de la crise démocratique, voire de la crise de régime qui secoue la France, et de la suite à donner désormais au mouvement social en cours.

On évoquera la “bombe” qui vient de sortir des salles de délibération du Conseil constitutionnel sous de nombreux angles : l’angle juridique, l’angle politico-économique, et l’angle des luttes. Bien entendu, tout ceci est indissociable, et la diversité des intervenants sur ce plateau nous permettra d’avoir une vue d’ensemble sur le sujet.