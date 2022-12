Télé : dans le piège des émissions de débat (Nicolas Framont)

C’est un média tout entier voué à un combat : la bataille culturelle contre la bourgeoisie, ses mots, ses arguments, ses raisonnements et son pouvoir. Son nom ? Frustration Magazine.

Son rédacteur en chef, Nicolas Framont, est désormais connu sur Twitter pour ses threads, c’est-à-dire ses messages organisés en plusieurs posts dont l’objectif avoué est de diffuser des armes de combat contre les éléments de langage du pouvoir, du monde de l’argent et des médias mainstream.

En cette fin d’année, Frustration, qui est aujourd’hui surtout une revue en ligne, sort une édition papier, un beau cadeau de Noël en perspective donc, à mettre sous le sapin pour pousser à la discussion autour de la dinde. Un bel objet que je tiens entre les mains et dont la couverture est riche en mots-clés comme “bourgeois”, “patriarcat”, “prolo”, “révolution”, “CAC 40”, etc… Quand on l’ouvre, on découvre de nombreux articles, de belles illustrations, et même des jeux façon magazine télé ou magazine dit féminin.

On découvre aussi une mini-BD qui raconte les “coulisses des émissions de débat” à la télé. La manière dont sélectionnés les “bons clients”, comment ils circulent entre les différents plateaux, comment avant et après le plateau, une sorte de sociabilité se crée, et exclut d’une certaine manière les intrus… Faux équilibre dans le débat, mini-coups de pression par le langage corporel. Plongée dans un univers plus impitoyable qu’il n’y paraît.