"Socialistes" à la dérive, grands patrons du Cac40... Mais à quoi servent ces gens ?

Bonjour tout le monde et bienvenue pour ce nouvel instant Porcher. Comme chaque semaine, on va avoir des choses à dire, décrypter et analyser avec Thomas. L’actualité ne s’arrête pas et nous non plus ! Avec tous ces discours environnant tout autour de nous, notre meilleure arme est de les connaître et les comprendre.



Au programme aujourd’hui, Anne Hidalgo appelle les poids lourds du PS pour sauver la campagne, quelle stratégie pour le parti en difficulté ? On revient également sur les profits records de TotalEnergies et ses copains du CAC40 pour comprendre et analyser tout ça, toujours avec Thomas, c’est l’instant Porcher.