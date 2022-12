SNCF RATP, quand les transports déraillent - Exilés, l'Europe finance l'horreur

Au programme de ce Toujours Debout, vous en avez l’habitude maintenant : près d’une heure d’information, de décryptage, et d’analyse. En première partie d’émission : deux cartes blanches, deux coups de gueule de deux journalistes de notre rédaction, un second plateau sur la grève à la RATP.

▶ Carte blanche : Grève à la SNCF

Shaï Pauset, journaliste au Média se penche sur le mouvement de grève au sein de la SNCF. Et sur ce qui en est dit, que ce soit par les macronistes ou les médias mainstreams et "spoiler alert" : rien de nouveau, tout est fait pour diviser usagers et travailleurs.

▶ Carte blanche : Immigration et politique européenne.

Thomas Dietrich, aura lui aussi carte blanche sur un événement qui est passé un peu sous le radar en Europe, et qui concerne le Royaume-Uni. Un évènement révélateur de notre politique, meurtrière, en matière d’immigration…

▶ Entretien d'actualité : Tensions à la RATP

Pénurie de conducteurs de bus à la RATP, on vous en parlait avec Ahmed Berrahal syndicaliste à la RATP en septembre dernier. Malgré 700 conducteurs recrutés et formés depuis le début d'année, il en faudrait encore plusieurs centaines pour assurer un service de transports publics viable. Si l’Union des transports publics et ferroviaires avance pour principales causes les départs en retraite massifs et la hausse de l’absentéisme, elle s’épanche moins sur les conditions de travail difficiles qui poussent les machinistes à se mettre en arrêt de travail voire à démissionner.

Certains ont même dû entamer des grèves de la faim pour faire entendre leurs droits. C’était le cas d’El Hassen Akouri, conducteur de bus victime d’un accident de travail en juillet 2020 et qui depuis se bat contre le médecin conseil de la Caisse de Coordination aux Assurances Sociales et Direction pour que la RATP reconnaisse sa responsabilité dans l’accident et qu’il continue à être indemnisé. On en discute en seconde partie d’émission avec Hassen Akouri et Luc Wallop