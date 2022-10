Salaires contre superprofits : la bataille qui fait peur aux patrons

On est encore dans une séquence chargée où se mêlent l’actualité sociale et l’actualité politique. Tout en ignorant comment ce conflit va rebondir, on peut se demander quels effets politiques il a déjà. L’échec ou la réussite d’un conflit social ne se mesurent pas seulement à l’ampleur de la satisfaction de ses demandes.

Ce conflit semble avoir déjà un effet important : en plein débat sur l’inflation, il contribue à focaliser l’attention publique sur les enjeux de rémunération et sur ce qu’il se passe dans l’entreprise. Ces questions de salaire étaient déjà là, mais confondues dans la question plus générale du pouvoir d’achat.

Les grévistes demandent à la fois un rattrapage de l’inflation, et un peu plus, en prenant sur les super profits de leurs firmes. Ce faisant, ils demandent plus de justice dès la répartition primaire de la valeur ajoutée entre capital et travail, non pas seulement au moment de la redistribution, (quand la puissance publique vient corriger les inégalités), ou au moment de la consommation (bouclier tarifaire, réduction de TVA par exemple). Le levier des salaires n’exclut pas l’activation des autres leviers, mais il a la particularité de s’attaquer directement au capital.