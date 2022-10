RADICALISATION, MACROLEPÉNISME ?... FACE À LA NUPES, L'AVENIR DU BLOC BOURGEOIS

Stefano Palombarini et Bruno Amable ont proposé en 2017 la notion de bloc bourgeois pour désigner la force politique issue d'une recomposition autour d'Emmanuel Macron par dislocation des anciens blocs de droite et de gauche, dont les fractions populaires respectives, opposées au néolibéralisme et à l'unification européenne par la loi des marchés, se sont dès lors trouvées séparées.

Dans un livre d'entretien récemment paru aux éditions La Dispute, les deux auteurs examinent la nouvelle situation créée par la réélection d'E. Macron à la présidence et sa défaite aux élections législatives, avec l'affermissement d'un bloc d'extrême droite et d'un bloc de la gauche de rupture. Julien Théry a reçu Stefano Palombarini pour évoquer les évolutions possibles dans les mois et les années qui viennent, alors que la colère monte dans une société française de plus en plus malmenée par la conversion forcée au néolibéralisme, avec la montée des inégalités et le démantèlement des services publics.