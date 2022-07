"On laisse un choix aux gens : avoir un boulot ou un cancer"

Les députés ont pris leurs fonctions et la nouvelle législature démarre sans majorité stable. Pour l'opposition de gauche, il va donc falloir manœuvrer habilement pour imposer dans l'agenda parlementaire l'écologie et le climat. Pour en discuter, Le Média reçoit dans le dernier Face à l'urgence de la saison la nouvelle élue de la Nouvelle Union Populaire Écologique et Sociale (NUPES), Alma Dufour, tenante d'une écologie populaire.

«On leur a laissé le choix entre un emploi et un cancer» assène l'élue normande Alma Dufour. La nouvelle député ne décolère pas, en parlant des problèmes rencontrés dans sa circonscription en Seine Maritime. Entre les délocalisations, les pollutions industrielles et l'inflation, les électeurs d'Alma Dufour sont confrontés à de nombreuses problématiques écologiques et sociales.

Le sujet de la santé environnementale préoccupe particulièrement. «Il y a une omerta et on en parle pas» estime la parlementaire qui souhaite porter la voix des victimes des désastres environnementaux et de la mondialisation. Celle qui est surnommée par la presse, «l'ennemie publique numéro un d'Amazon» compte notamment porter un projet de loi visant à interdire et encadrer les installations d'entrepôts de ces entreprises du e-commerce qu'elle juge dévastatrice pour le climat et les emplois.

Au-delà du cas d'Amazon, la députée s'organise déjà avec ses collègues de la Nouvelle Union Populaire Ecologique et Sociale (NUPES) pour porter à l'Assemblée Nationale des mesures pour le climat et l'écologie. Pour en parler, la législatrice est l'invitée de Face à l'urgence sur Le Média.