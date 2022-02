Les affaires reprennent ! Contribuez aux grandes enquêtes du Média !

Le Média, c’est de l’actualité. Une Contre-Matinale quotidienne, des entretiens d’actualité, des reportages. Mais ce n’est pas que cela.



Le Média, c’est aussi de l’enquête. Des enquêtes. Sur l’évasion fiscale. Sur la Françafrique et ses dérives. Sur les violences policières. Sur la décrépitude de l’État et des services publics.



Aujourd’hui, nous avons plusieurs enquêtes en stock. Des sources humaines, des documents explosifs, des informations exclusives à mettre en forme et à diffuser. Pour des raisons évidentes de confidentialité, nous ne pouvons pas en dire plus. Mais nous sommes sur la piste d’hommes politiques de premier plan, de figures de la Macronie et plus généralement de dirigeants qui cachent soigneusement les informations d’intérêt public qui pourraient les révéler tels qu’en eux-mêmes. Notamment avant des échéances électorales.



Pour finaliser les travaux en cours et lancer des nouveaux chantiers, nous avons besoin de votre soutien.



Oui, l’enquête, ça demande du temps, et ça coûte cher. Mais c’est nécessaire. D’autant plus nécessaire que dans les grands journaux, sur le service public de l’audiovisuel et dans les chaînes de télévision privées mainstream, l’investigation est plus que jamais combattue.



C’est d’autant plus dans nos moyens que nous avons déjà, au sein de notre rédaction, parmi nos pigistes réguliers, des professionnels aguerris de l’enquête d’initiative et du grand reportage. Tout ce qui nous manque, c’est l’argent. Pour cette raison, nous lançons cet appel à contributions.



Face à la grande offensive des pouvoirs et des oligarques contre le journalisme d'enquête, celui qui dérange et dévoile, imposons notre plan B citoyen.



Faisons vivre l'investigation sur Le Média.



TOUTES LES INFOS : https://www.lemediatv.fr/enquete