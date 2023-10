Passage à la télé, Israël - Palestine, enquête Macron : la grande soirée de lancement du Média

On est là. Il y a 45 jours, nous fixions un rendez-vous : 20h le 20 octobre 2023. Moment où nous prendrons l'antenne simultanément sur internet… et à la télévision. Un événement historique, une première en France pour un média audiovisuel tel que le nôtre, de réussir l’exploit de se hisser hors des méandres du web afin d’aller fouler le terrain télévisuel jusqu’ici occupé seulement par des géants du milieu. Des chaînes qui se concentrent toujours plus dans toujours moins de mains, financées par des puissances industrielles ou étatiques.

Voilà le ver infiltré dans le fruit médiatique qui met à mal le pluralisme dans le journalisme, l’information et les débats d’opinion à la télévision. Là où Le Média fait le pari fou depuis 6 ans déjà de n’être financé que par son audience, pour se garantir une liberté de ton et une ligne éditoriale certes engagées, comme toutes les autres, mais véritablement indépendante et à gauche. On va en parler ce soir, entre autres…

Cette émission est celle de notre grand lancement sur le petit écran. Pour l’occasion, nous avons conviés une série d’invités qui interviendront sur notre plateau jusqu’à 23h. Jean-Baptiste Rivoire (d’Off Investigation), Laury-Anne Cholez (de Reporterre), Mathieu Slama, Julien Théry, Yohan Pavec du Canard Réfraction, Seumboy d’Histoires Crépues ou encore Kamil Abderrahman de STO pour ne pas toutes et tous les citer.

En parallèle de ce plateau il y aura une caméra mobile qui s'invitera aux autres étages ici au Média, où est venu en nombre abonnés, sociétaires et curieux, comme un fil rouge durant toute l’émission. Et je crois que vous venez d’en apercevoir quelques images. Apparemment ça s’enjaille déjà en bas autour du buffet ! Celles et ceux qui le souhaitent pourront, tout au long de l’émission, nous livrer leurs impressions, ainsi que les raisons de leurs soutien à l’arrivée du Média dans la boîte à images.

Le Média, saison 7, c'est sur le web et désormais aussi à la télévision.