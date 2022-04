Le Média risque de mourir... Voici pourquoi.

Au Média, depuis sa naissance, nous avons fait le choix de vous proposer une chaine d’information, une webTV indépendante, libre, et surtout en libre accès.



Gratuitement, nous vous avons proposé des talk-shows politiques, des interviews long format où ont pu s’exprimer militants associatifs, syndicalistes, intellectuels, dans des conditions que l’on retrouve nulle part ailleurs. Nous vous avons proposé des reportages, des enquêtes, des chroniques. Nous avons couvert les luttes comme aucun média mainstream ne le fait.



Cette gratuité, c’est un choix politique idéologique assumé depuis toujours. Mais c’est un pari risqué, risqué parce que c’est vrai, payer un média dont le contenu est gratuit, ça ne va pas de soi. C’est un pari que nous avons jugé nécessaire, indispensable même.



D’ailleurs, la preuve : nos vidéos cumulent plus de 8 millions de vues par mois. Preuve que vous souhaitez une autre information, loin des médias surconcentrés, où seuls les libéraux ont le droit de s’exprimer dans de bonnes conditions.



Malgré ça, vous n’êtes plus que 6400 à nous soutenir par un abonnement. Et ce chiffre continue de baisser. La conséquence, c’est que nos finances vont mal, très mal. Les abonnements rapportent à peu près 60 000€, et on en dépense 100 000 tous les mois. Ce qui nous fait un déficit de 40 000€ chaque mois.



Aujourd’hui, l’enjeu, plus que jamais : faire vivre Le Média et lui assurer sa pérennité. Nous avons besoin d’atteindre 10 000 abonnés pour que Le Média continue d’exister, continue de vous proposer ses formats et ses émissions gratuitement.



Abonnez-vous, devenez socio de la coopérative Le Média. Plus que jamais, Le Média a besoin de vous. Ce Média est à vous, vous qui le financez. L’indépendance éditoriale et l’information libre ont un prix. Comme nous avons fait le choix de la gratuité pour tous, sans milliardaire sans richissimes mécènes. Cette liberté, et cette gratuité, vous seuls en êtes les garants.



