Frais bancaires, guerre aux précaires : le rapport choc qui fait froid dans le dos

Les frais bancaires, vous savez ces petites commissions à 8€, l’envoie du courrier qui vous notifie le rejet d’un paiement ou d’un prélèvement, qu’on vous facture à 12€ ou 15€, on en a beaucoup parlé depuis un peu plus d’un an maintenant. Bruno Le Maire avait aussi promis que « c’était lui le patron » à Bercy, que le nécessaire serait fait. Mais qu’en est-il vraiment aujourd’hui ? Et bien... on n’a pas vraiment avancé. La situation se serait peut-être même un poil dégradée… Depuis 2 ans d’un contexte COVID et d’une activité économique moribonde, le climat était plus que jamais propice pour ce gaver sur le dos des gens les plus fragiles et les fragiliser encore davantage.



Un seul découvert peut faire la différence et enclencher la machine qui devient une vraie spirale infernale. Et si vous êtes tranquillement dans la classe moyenne, que votre situation semblait stable financièrement, vous êtes, en quelques mois, plongé dans la précarité.