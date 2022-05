Champions league : la France exporte ses violences policières ; Des candidats Nupes atypiques : l'actu du jour....

Retrouvez la 147ème édition de la Contre-Matinale du Média TV, présentée ce mardi 24 mai par Théophile….

Au programme de la 147ème édition de la Contre-Matinale du Média TV, présentée ce mardi 24 mai par Théophile…

· Titrologie : Retrouvez la traditionnelle rubrique dans laquelle nous analysons les unes de la presse mainstream et revenons sur leur vision de l'agenda médiatique. Puis, un petit focus sur différents contenus proposés par nos camarades de la galaxie des médias indépendants et alternatifs…

· FOCUS : Que faut-il espérer de la #NUPES ? #FredericLordon. Frédéric Lordon, figure intellectuelle centrale de la gauche radicale, ira-t-il voter lors des élections législatives qui viennent ? Suit-il avec intérêt ou avec indifférence la campagne de la Nouvelle union populaire écologique et sociale ? Le 22 mai dernier, il était présent au restaurant le Lieu-dit, pour le petit salon du livre politique. Et lors de son intervention, qui a été mise en ligne ce week-end, il a pu donner l’impression de regarder la nouvelle coalition de gauche d’un air goguenard… Focus sur son intervention passionnante…La vidéo complète de l'intervention de F.Lordon : https://youtu.be/dWe0m9ua7TM



· Les invités : Carlos Bilongo et Ophélie Sauger vont à l’assaut de la 8ème circonscription du Val d’Oise pour le compte de la Nouvelle union populaire écologique et sociale. Avec ces deux profils atypiques, nous parlerons de leur parcours, de leur engagement social et politique, mais aussi de l’actualité.

La Dernière Heure : Près de 48 heures après les débordements au Stade de France, samedi soir, en marge de la finale de la #Liguedeschampions : #Liverpool VS #Real Madrid, le temps est désormais aux questions et aux enseignements à tirer : si l’#UEFA et #Darmanin se dédouanent en pointant du doigt la responsabilité de supporters britanniques, la presse étrangère étrille la France. "Sécurité en crise", écrit "El Pais" quand Die Zeit et The Guardian n'hésitent pas à parler de "Chaos" et CNN de "gâchis". Le fameux "savoir-faire" français du maintien de l'ordre en a pris un coup... Nous en parlerons avec #NoamAnouar, ancien policier et lanceur d’alerte. Ensemble, nous décrypterons l'intervention brutale des FDO accusés d'avoir repoussé indistinctement fauteurs de troubles et familles avec enfants… #ViolencesPolicieres