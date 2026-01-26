Le Journal des luttes, c’est le seul JT quotidien entièrement dédié aux luttes sociales et syndicales en France. Chaque jour, il donne la parole au camp du travail, aux exclu.e.s et à celles et ceux qui les soutiennent, et met en lumière leurs combats et leurs victoires.
Marseille quartiers nord : il fait une grève de la faim pour sauver la jeunesse
Marseille est malheureusement devenue l’un des symboles du narcotrafic en France. Mais derrière les chiffres et les opérations policières, il y a des vies, des jeunes, des quartiers entiers abandonnés par l’État.
Mohamed Benmeddour est médiateur dans les quartiers nord. La semaine dernière , il a entamé une grève de la faim devant la préfecture pour dénoncer l’inaction des pouvoirs publics et exiger des solutions concrètes pour les jeunes qui veulent sortir du trafic.
Il a obtenu des rdv… I est avec nous pour en parler.