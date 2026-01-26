Je fais un don

Le Journal des luttes, c’est le seul JT quotidien entièrement dédié aux luttes sociales et syndicales en France. Chaque jour, il donne la parole au camp du travail, aux exclu.e.s et à celles et ceux qui les soutiennent, et met en lumière leurs combats et leurs victoires.

Marseille quartiers nord : il fait une grève de la faim pour sauver la jeunesse

Marseille est malheureusement devenue l’un des symboles du narcotrafic en France. Mais derrière les chiffres et les opérations policières, il y a des vies, des jeunes, des quartiers entiers abandonnés par l’État. Mohamed Benmeddour est médiateur dans les quartiers nord. La semaine dernière , il a entamé une grève de la faim devant la préfecture pour dénoncer l’inaction des pouvoirs publics et exiger des solutions concrètes pour les jeunes qui veulent sortir du trafic. Il a obtenu des rdv… I est avec nous pour en parler.

