“Fueling écocide” : comment les compagnies pétrolières détruisent l’environnement
Aujourd’hui, on va parler d'écocide. Dans le dictionnaire Larousse, on explique que l'écocide est une grave atteinte portée à l'environnement, entraînant des dommages majeurs à un ou plusieurs écosystèmes, et pouvant aboutir à leur destruction. Une enquête internationale publiée par Mediapart révèle que plus de 7 000 aires naturelles protégées sont aujourd’hui ouvertes aux multinationales du pétrole et du gaz. Des zones censées être classées ou vitales pour la biodiversité et pour les populations qui y vivent. Résultat : on fore dans des parcs naturels, on détruit des écosystèmes, on empoisonne des territoires et tout cela se fait légalement, avec des autorisations délivrées par les États. Cette enquête s’appelle “Fueling Ecocide”. Elle a été menée pendant un 1 an par Mediapart et 12 médias internationaux. Pour nous aider à y voir plus clair, nous recevons Yann Philippin, journaliste à Mediapart, l’un des auteurs de cette enquête.