Je fais un don

Le Journal des Luttes

Le Journal des Luttes

Le Journal des luttes, c’est le seul JT quotidien entièrement dédié aux luttes sociales et syndicales en France. Chaque jour, il donne la parole au camp du travail, aux exclu.e.s et à celles et ceux qui les soutiennent, et met en lumière leurs combats et leurs victoires.

Partager

“Fueling écocide” : comment les compagnies pétrolières détruisent l’environnement

Aujourd’hui, on va parler d'écocide. Dans le dictionnaire Larousse, on explique que l'écocide est une grave atteinte portée à l'environnement, entraînant des dommages majeurs à un ou plusieurs écosystèmes, et pouvant aboutir à leur destruction.   Une enquête internationale publiée par Mediapart révèle que plus de 7 000 aires naturelles protégées sont aujourd’hui ouvertes aux multinationales du pétrole et du gaz. Des zones censées être classées ou vitales pour la biodiversité et pour les populations qui y vivent. Résultat : on fore dans des parcs naturels, on détruit des écosystèmes, on empoisonne des territoires et tout cela se fait légalement, avec des autorisations délivrées par les États. Cette enquête s’appelle “Fueling Ecocide”. Elle a été menée pendant un 1 an par Mediapart et 12 médias internationaux. Pour nous aider à y voir plus clair, nous recevons Yann Philippin, journaliste à Mediapart, l’un des auteurs de cette enquête.

Le Journal des Luttes

Le Journal des luttes, c’est le seul JT quotidien entièrement dédié aux luttes sociales et syndicales en France. Chaque jour, il donne la parole au camp du travail, aux exclu.e.s et à celles et ceux qui les soutiennent, et met en lumière leurs combats et leurs victoires.

En voir +

Vous aimerez aussi

Le Média n'appartient ni à l'état, ni à des milliardaires, il est financé uniquement par des citoyens comme vous.

Il est en accès libre pour le plus grand nombre grâce à des citoyens qui contribuent tous les mois. Devenez Socio pour soutenir l'information indépendante !

Rejoignez les Socios

Afin de rester indépendant et en accès libre pour le plus grand nombre, et de continuer de vous proposer des enquêtes sur les magouilles de la Macronie et les arnaques des multinationales, des reportages de terrain au plus près de ceux qui luttent, des entretiens, débats et émissions comme on n'en voit plus à la télé, nous avons besoin de vous !