Crise du logement : encore une loi contre les locataires
Alors que la crise du logement frappe de plein fouet les classes populaires, les jeunes, les travailleurs précaire, le Sénat examine une proposition de loi portée par la droite pour « relancer la construction et la production de logements ».
Mais derrière les mots rassurants, le texte suscite une opposition massive des associations, des syndicats et des collectifs…
Peut-on dire que ce texte protège davantage les intérêts des propriétaires, des promoteurs et des investisseurs que ceux des locataires et des mal-logés ?
Pour en parler, nous recevons aujourd’hui Manuel Domergue, directeur des études de la Fondation pour le Logement.