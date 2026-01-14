Je fais un don

Le Journal des luttes, c’est le seul JT quotidien entièrement dédié aux luttes sociales et syndicales en France. Chaque jour, il donne la parole au camp du travail, aux exclu.e.s et à celles et ceux qui les soutiennent, et met en lumière leurs combats et leurs victoires.

Crise du logement : encore une loi contre les locataires

Alors que la crise du logement frappe de plein fouet les classes populaires, les jeunes, les travailleurs précaire, le Sénat examine une proposition de loi portée par la droite pour « relancer la construction et la production de logements ». Mais derrière les mots rassurants, le texte suscite une opposition massive des associations, des syndicats et des collectifs… Peut-on dire que ce texte protège davantage les intérêts des propriétaires, des promoteurs et des investisseurs que ceux des locataires et des mal-logés ? Pour en parler, nous recevons aujourd’hui Manuel Domergue, directeur des études de la Fondation pour le Logement.

