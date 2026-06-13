Coupe du Monde : la FIFA se couche devant Trump ?

Cette nouvelle émission de Géostratégix s’ouvre sur la Coupe du monde de football 2026, qui vient de débuter dans trois pays : Mexique, États-Unis et Canada. Le méga-événement planétaire autour du football suscite déjà de nombreuses controverses. En cause ? La politique migratoire de Donald Trump, mais également ses multiples sorties de route à caractère racistes et transphobes, sa gestion de la guerre contre l’Iran et son rapprochement avec l’Israël de Benyamin Netanyahou. Dans ce contexte, une question se pose : quel est le rôle de la FIFA dans tout ça ? Entre Gianni Infantino et Donald Trump, les relations apparaissent de plus en plus étroites. Assiste-t-on à une forme de mise sous influence du football mondial ?

Nous reviendrons ensuite sur la guerre entre les États-Unis et l’Iran, toujours en cours après plus de 100 jours de conflit, sans accord de désescalade à l’horizon. Une situation qui continue d’alimenter les tensions internationales, avec un détroit d’Ormuz toujours bloqué. Enfin, direction le Liban, où Israël poursuit ses bombardements dans le sud du pays. La semaine dernière, l’armée israélienne s’est notamment emparée de la forteresse de Beaufort, un site stratégique surplombant le fleuve Litani, dans le cadre d’une guerre officiellement menée contre le Hezbollah. Pourtant, ce dernier est lui-même né dans le contexte de l’invasion israélienne du sud du Liban. Dès lors, Israël ne risque-t-il pas de rejouer, sous une autre forme, des dynamiques qu’elle a déjà connues par le passé ?

Pascal Boniface nous apportera son analyse sur l’ensemble de ces dynamiques géopolitiques.