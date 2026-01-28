Je fais un don

Le Journal des Luttes

Le Journal des luttes, c’est le seul JT quotidien entièrement dédié aux luttes sociales et syndicales en France. Chaque jour, il donne la parole au camp du travail, aux exclu.e.s et à celles et ceux qui les soutiennent, et met en lumière leurs combats et leurs victoires.

Capgemini, double scandale : collaboration avec l’ICE de Trump et suppression de postes

Capgemini, géant français du numérique et du conseil, a annoncé un vaste projet de réorganisation qui pourrait se traduire par jusqu’à 2 400 suppressions de postes en France. Officiellement, le groupe invoque la transformation du secteur, l’essor de l’intelligence artificielle et la nécessité de rester compétitif. Mais derrière ces mots, ce sont des milliers de salariés qui s’inquiètent pour leur avenir, leurs métiers et leurs conditions de travail. On en parle avec benjamin gerard délégué CGT.

