Attentat à Montréal : nous avons lu le manifeste du terroriste incel

Le 22 juin 2026, Seth Hatfield, un jeune « incel » de 25 ans ouvert le feu à Montréal dans une attaque visant le siège d'Aylo, géant de l'industrie pornographique. Bilan : trois morts dont un policier canadien. Quelques heures plus tôt, il avait publié un manifeste de 104 pages pour justifier son action et inspirer d'autres passages à l'act. Le Média se l’est procuré et l’analyse dans ce Dixit. Se revendiquant de la mouvance « incel » - « célibataire involontaire » - Hatfield décrit un monde où la biologie féminine et masculine, les élites bourgeoise et le capitalisme seraient responsables de la solitude des « hommes ordinaires ». Son texte mêle masculinisme, complotisme, extrême droite et références révolutionnaires. Il s’inscrit dans la droite lignée de ceux d'Elliot Rodger (terroriste Incel) ou de Brenton Tarrant (terroriste d’extrême droite) et tente de transformer une frustration personnelle en projet politique, en haine collective puis en violence extrême. En France, la radicalisation « incel » inquiète les services de renseignement. Au lendemain de l’attaque de Montréal, un rapport du Sénat alerte sur la progression du masculinisme radical en France, nourri par les réseaux sociaux. Cette radicalisation constitue aujourd'hui une menace terroriste à part entière. Selon le haut conseil à l’égalité, plus 10 millions de français adhèrent au sexisme hostile.