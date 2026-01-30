Le Journal des luttes, c’est le seul JT quotidien entièrement dédié aux luttes sociales et syndicales en France. Chaque jour, il donne la parole au camp du travail, aux exclu.e.s et à celles et ceux qui les soutiennent, et met en lumière leurs combats et leurs victoires.
AgroParisTech : des étudiants exclus après une mobilisation contre l’agro-industrie
Ces dernières semaines, des étudiants et étudiantes d’AgroParisTech se sont mobilisés contre ce qu’ils et elles appellent l’emprise de l’agro-industrie sur leur formation.Ils ont occupé et bloqué plusieurs bâtiments pendant quatre jours. Résultat : 35 étudiants ont été exclus de l’école pour 15 jours, avec des « sanctions disciplinaires ». Pour ces étudiants, cette mobilisation doit maintenant permettre un débat de fond sur ce que l’on enseigne et sur du rôle des grandes écoles dans la reproduction des modèles agricoles dominants. Pour en parler, deux étudiantes d’AgroParisTech, directement concernées par cette mobilisation.