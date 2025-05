Hanouna, Bolloré, et l'extrême droite : les confidences d'un ex-chroniqueur de TPMP

Notre invité aujourd’hui est un intervenant bien connu du paysage intellectuel et politique français. Politologue, essayiste, enseignant et aussi électron libre dans ses engagements politiques et médiatiques. Thomas Guénolé est avec nous, ancien compagnon de route de La France Insoumise qu’il a quittée en 2019; Il continue de porter une voix de Gauche dans ses livres et sur les plateaux les plus hostiles. Aujourd’hui, on prend le temps de revenir avec lui sur ses engagements, et sur certaines des grandes questions qui traversent la gauche et la France, notamment le défi de la lutte contre l’Extrême droite… Car il a décidé de lancer un nouveau Média baptisé “Uppercut TV”, une émission web qui se donne pour mission de “Boxer la propagande de l’extrême droite”... Vaste programme sur lequel on revient avec Thomas Guénolé.