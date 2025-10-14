Crise de l'école publique : le nouveau ministre inquiète

L’école publique traverse une crise majeure. Une crise structurelle, profonde, dont les symptômes sont désormais bien connus : manque d’enseignants, classes sans titulaires à la rentrée, explosion du nombre de contractuels, personnels épuisés, élèves en situation de handicap sans accompagnement…et salaires qui stagnent malgré les promesses…Bref, le sentiment partagé par la profession est unanime: l’institution est abandonnée. En pleine tempête, un nouveau nom s’ajoute à la longue liste des ministres de l’Éducation nationale : Édouard Geffray, 47 ans…. il était jusque-là directeur général de l’enseignement scolaire , donc au cœur de la machine éducative. Pour l’exécutif, c’est un gage de continuité et de maîtrise technique. Mais pour les syndicats et les acteurs de terrain, c’est un signal inquiétant : celui du maintien d’une ligne déconnectée des réalités du terrain. Alors que faire ? Qu’attendre de ce nouveau ministre ? Faut-il un changement de cap radical ? Est-ce que l’école est encore une priorité politique en France ? Pour en parler, nous recevons aujourd’hui Aurélie Gagnier, secrétaire générale du SNUipp-FSU, premier syndicat des enseignants du premier degré.

Depuis 40 ans, les Frigos, ancien entrepôt frigorifique du XIIIe arrondissement, sont devenus un haut lieu de la création artistique indépendante. Des dizaines d’artistes, artisans et collectifs y ont installé leurs ateliers, transformant ce bâtiment industriel en un véritable bastion de la culture alternative. Mais aujourd’hui, le site se meurt à petit feu….la Mairie de Paris a racheté le site a la sncf.A augmenté les loyers et expulse ceux qui n’ont pas le moyens de payer.C’est qui est arrivé au papa de Rose. elle est avec nous aujourd’hui.