Maroc - Chine - Aubervilliers : plongée dans la multinationale du crime et de la drogue

Les cols blancs, au cœur du trafic de de stup

En France le narcotrafic génère près de trois milliards d’euros de chiffre d’affaires par an et représente 0,1 point du produit intérieur brut. 240 000 personnes vivent directement ou indirectement du trafic de stupéfiants en France. Une multinationale du crime qui innerve l’économie légale. Le stup est une activité criminelle qui génère une très grande quantité d’argent cash mais qui ne peut être massivement réutilisé tel quel. Le trafic doit donc s’accompagner de mécanismes de blanchiment pour réinjecter cet argent dans les circuits légaux et permettre aux trafiquants de s’enrichir réellement et d’acquérir leur pouvoir.

A l’heure où l’inquiétude grandi en France sur l’impact de ces groupes criminels sur notre démocratie, une affaire judiciaire vient éclairer ces mécanismes très élaborés. Une affaire qui a nécessité plus de cinq ans d’enquête, dix ans d’instruction et l’intervention de plusieurs dizaines de policiers, de gendarmes et de magistrats spécialisés aux quatre coins de la France ainsi que des collaborations internationales avec plusieurs pays.

Le 16 mai 2024, dix-neuf personnes ont été condamnées pour le blanchiment de plusieurs millions d’euros en quelques mois. Une affaire emblématique où tout un réseau s’est retrouvé sur le banc des accusés des trafiquants aux cols blancs qui les enrichissent et sans qui rien n’est possible. Bienvenu au cœur du blanchiment d’argent sale où se côtoient trafiquants, commerçants et chefs d’entreprises avec un seul et même objectif : s’enrichir.