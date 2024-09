Barnier déjà sous pression : tensions sur le budget à l'Assemblée

En attendant que la rentrée du Média arrive, les flash info de la programmation estivale continuent pour vous informer quasi-quotidiennement.

On fera la suite du feuilleton Michel Barnier et la nomination du gouvernement. La pression venant de l’Assemblée Nationale se resserre, notamment en vue du Projet de loi de finance qui devra poser sur la table la question du budget 2025. Eric Coquerel, Président de la Commission des Finances et le député LIOT Charles de Courson réclament au Premier ministre des “lettres plafonds” pour déterminer les budgets des ministères pour 2025. Dans le même temps, les agriculteurs - via la FNSEA - mettent la pression et menacent d’une rentrée “explosive” si leurs revendications ne sont pas entendues.

Puisqu’on parle du budget, les inquiétudes croissent après la publication du dernier rapport de l’Inspection générale de l’Éducation, des Sports et de la Recherche. Ce dernier préconise des suppressions de postes et de classes pour répondre à la problématique posée par la diminution d'élèves attendue d’ici 2028. Plusieurs scénarios sont prévus par l’IGESR, tous menacent de fermetures de classes et de postes par milliers. L’une d’entre-elle pourrait conduire à la suppression de 2000 établissements scolaires. Un casus belli pour les syndicats d’enseignants.

On finira avec la situation à Gaza et l’énième exaction israélienne, qui a frappé hier soir une école transformée en abri pour les déplacés palestiniens. 18 morts sont à déplorer à l’heure où nous écrivons.