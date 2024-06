Bardella : le programme du RN débunké - "Gauche antisémite" : le piège mortel des médias

Nous sommes lundi 24 juin 2024, voici le programme de la nouvelle édition de « Toujours Debout », présentée par Théophile Kouamouo.

Au sommaire aujourd’hui :

Carte Blanche de Paul Elek :

Paul est avec nous en plateau pour revenir sur le programme du Rassemblement National et les annonces faites par Jordan Bardella, lui-même annoncé comme potentiel premier ministre en cas de majorité relative ou absolue du parti d’extrême-droite à l’Assemblée Nationale. Programme qu’on pourrait finalement résumer en 3 mots : autoritarisme, préférence nationale (ne gros, racisme) et néolibérale (le programme économique reprend les thèses macronistes à la lettre)... Le tout en désignant son adversaire principal, le Nouveau Front Populaire et surtout, Jean-Luc Mélenchon

Le fond de l'info :

Les extrêmes, les extrêmes, les extrêmes… Depuis plusieurs années, mais avec plus de régularité après la dissolution, les macronistes mettent dans le même sac la gauche et l’extrême droite. Et le pire de ces extrêmes c’est manifestement la gauche, repeinte en extrême gauche. La gauche qui serait comme souillée par sa composante “France insoumise”, qui serait tout aussi antisémite que le RN est raciste est islamophobe. La campagne en vue des législatives est complètement minée, salie, par ces accusations qui passent désormais pour des évidences au sein des médias majoritaires, de la Macronie, de la droite, du RN. Et même de larges segments à gauche qui s’en servent, avec sincérité ou pas, dans le cadre de la bataille hégémonique qui a lieu de ce côté du spectre politique. Jusqu’où ira cette logique du “ni ni”, qui est en réalité une logique du “surtout pas LFI” ? Comment s’est construit ce piège mortel ? Quelles sont ses mécaniques ? En s’y prêtant, en tout cas en partie, la gauche social-démocrate ne creuse-t-elle pas sa propre tombe ? Le sujet est trop important pour qu’on l’élude. Mais au Média, on n’a pas voulu faire un énième débat sur “la France insoumise est-elle antisémite ?” On a fait un choix éditorial qui en réalité est celui de la logique et des faits. Nous ne pouvons pas traiter un parti dont les textes et le programme sont absolument clairs sur tous les racismes de la même manière qu’un parti forgé par des anciens collabos et Waffen SS, dont certains candidats à ce scrutin sont encore rattrapés par leurs propos 100% racistes, 100% antisémites, 100% islamophobes. Nous avons donc organisé une discussion avec des personnes ressources qui sont d’accord sur cette base raisonnable, afin que des nuances utiles à la réflexion puissent s’exprimer sans hystérie.

Pour en parler : Danielle Obono, députée sortante de Paris et candidate à sa réélection, accusée d’être antisémite depuis la publication du premier communiqué de la France insoumise sur les massacres perpétrés par le Hamas le 7 octobre en territoire israélien… Comment elle interprète politiquement cette assignation ? Et avec le recul, considère-t-elle que les choses auraient pu être mieux dites, mieux faites et mieux formulées ? Rony Brauman, ancien président de Médecins sans frontières, Franco-Israélien mais désormais considéré par les plus offensifs de ses adversaires comme un allié des antisémites en raison de son positionnement politique sur le conflit israélo-palestinien. Comment vit-il la tenaille identitaire actuelle et ses traductions sur le champ politique français, au profit quasi exclusif de l’extrême droite ? Et Julien Théry, notre historien maison, qui nous parlera de la genèse politique et historique de la figure de la gauche supposément antisémite.