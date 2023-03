Portrait : qui est Rodolphe Saadé, le nouvel oligarque de la République

C’est une “Une” qui est visuellement belle… avec un titre qui frappe les esprits : “Rodolphe Saadé : le vrai boss de Marseille”. Et la question que beaucoup ont dû se poser, c’est “mais c’est qui ? le nouveau parrain de la mafia marseillaise ? le nouvel entraîneur de l’OM ? Parce qu’effectivement, le visage qui est à la “Une” de Libé là est plutôt peu connu…

Et pourtant, le nouvel oligarque de France, le nouveau “rival” de Bernard Arnault, Xavier Niel ou Vincent Bolloré, c’est bel et bien lui.Comment est-il parvenu à devenir le nouveau boss de Marseille ? Eh ben, déjà en finançant tout et tout le monde. Et en investissant massivement. C’est ce que nous explique Libé. Rodolphe Saadé est devenu le principal sponsor maillot de l’OM, à travers CMA-CGM, après le défaut de l’ancien partenaire, un site de vente de voitures en ligne ruiné ; il a racheté la Méridionale, une compagnie de transport maritime au bord du dépôt de bilan et a sauvé (ô louange à lui) 600 salariés.

Il a construit un centre de formation géant entre la mer et les calanques ; fondé un gros incubateur de start-ups ; fait une donation de 5 millions d’euros à la chaire d’oncologie et de neurologie de l’Université d’Aix Marseille. Et il a même donné à l’équipe de La Provence, le quotidien régional, la marge de manoeuvre nécessaire pour pouvoir humilier Xavier Niel, le patron de Free, l’actionnaire principal du Monde, bref un des hommes les plus puissants de France…

Comment y est-il parvenu ? Par un heureux mélange de cadeaux accordés par des États, comme la France, de superprofits et de charité habilement dispensée. C’est la carte blanche de Théophile Kouamouo.