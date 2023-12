Les économistes sauveront la planète (avec un peu d'ordre)

C'est une BD qui nous propose un voyage, humain et drôle, et nous prend par la main pour nous expliquer le rôle que joue l’économie dans le défi environnemental. Entretien avec son auteur, William Honvo, économiste

“Les économistes sauveront la planète (avec un peu d’aide)”, cette bande dessinée parue le mois dernier aux éditions Deboeck supérieur nous propose un voyage, humain et drôle, et nous prend par la main pour nous expliquer le rôle que joue l’économie dans le défi environnemental. Tout part d’Elise, dans son village de Bourgogne, à Chablis, dans son potager presque autonome quand soudain : ses courgettes et ses sols sont pollués à cause de l’usine de bouteille d’eau voisine qui rejettent des métaux lourds. Commence alors pour Elise, accompagnée de son ami économiste Martin, une quête pour trouver les responsables et les solutions de cet énorme enjeu : le changement climatique. On ira à Paris, au Ministère de l’Economie, le Ministère de la “transition écologique, étapée et douce”, l’Assemblée Nationale, puis on ira à la commission européenne, et même à New York à l’ONU.

C’est superbement illustré par Julie Bouvot, et écrit par William Honvo, économiste. Entretien.