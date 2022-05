Répression des "grands frères" : le scandale judiciaire qui indigne la Guadeloupe

Le 17 janvier dernier, à l’aube, Oneel, Lillow, Zébrist, BB, Bwana, Samuel et Didier ont été arrêtés par le RAID et le GIGN suite aux exactions et violences commises entre novembre et décembre 2021 en Guadeloupe, en marge des manifestations sociales anti-obligation vaccinales dont nous avons longuement parlé au Média.

Les 7 hommes appelés « les grands frères » ont été placés en GAV durant 4 jours à l’issue de laquelle ils ont été mis en examen pour « association de malfaiteurs en vue de commettre crimes et délits en bande organisée » et « extorsions de fonds » à l’encontre d’élus locaux et de responsables ou propriétaires de grandes enseignes commerciales.

Placés en détention provisoire, leurs avocats avaient plaidé la nullité et réclamé leur remise en liberté, des demandes rejetées par la chambre d’instruction de la Cour d’appel de Basse-Terre le 4 février dernier. Les grands frères sont toujours en détention provisoire. Les avocats de la défense dénoncent un dossier vide, des conditions de détention indignes et une instrumentalisation de la justice à des fins politiques. On voudrait faire passer leurs clients pour des gangsters alors qu’ils sont des travailleurs sociaux et des responsables associatifs engagés en faveur de la jeunesse. Les familles parlent de répression et criminalisation judiciaire, elles ont lancé un appel pour obtenir vérité et justice.

On fait le point sur l’affaire des grands frères avec Karine Dumesnil, elle est la sœur de Frederic Dumesnil dit Bwana.