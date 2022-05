Macron II : Un nouveau quinquennat de violence policière ? | Contre-Matinale #139

Retrouvez la 139ème édition de la Contre-Matinale du Média TV, présentée ce jeudi 12 mai par Nadiya Lazzouni…

Au programme de la 139ème édition de la Contre-Matinale du Média TV, présentée ce jeudi 12 mai par Nadiya Lazzouni…



· Titrologie : Retrouvez la traditionnelle rubrique dans laquelle nous analysons les unes de la presse mainstream et revenons sur leur vision de l'agenda médiatique. Puis, un petit focus sur différents contenus proposés par nos camarades de la galaxie des médias indépendants et alternatifs…



· Manuel Valls candidat : C’est confirmé. Hier, Manuel Valls a publié sur Twitter une photo de sa déclaration de candidature aux législatives à venir pour le compte de “Renaissance”, le nouveau nom du bloc macroniste. Si on était méchant, on dirait que c’est l’aboutissement de la longue marche d’un forceur. Mais nous, on est des gentils. Jamais on ne s’amusera des attaques à la sulfateuse de l’actuel député LREM de la cinquième circonscription des Français de l’étranger, qui souligne “l’impopularité” de Valls auprès des “Français de la circonscription”. Tout au plus on exhumera les phrases définitives de Valls sur Macron quand le premier encore Premier ministre, et le second son ministre de l’Économie. En plus, on n’en aurait jamais parlé si France Info n’avait pas fait un petit montage à la fois méchant et drôle. Focus à découvrir.



· La minute citoyenne : Le Média vous donne la parole, écoute celles et ceux qui le font vivre ! Aujourd’hui, Thomas, chef de train, nous parle de la fermeture de lignes de train rurales par la région Provence, contraire aux promesses d’Emmanuel Macron La pétition : https://www.change.org/p/les-cp-en-danger.



· Macron II : un nouveau quinquennat de violences policières ? : A peine réélu, Emmanuel Macron est attendu sur la question des violences policières qui ont déjà particulièrement marqué son premier mandat. Deux personnes ont perdu la vie et une troisième a été grièvement blessée après un refus d’obtempérer, dans la nuit du 24 au 25 avril sur le Pont-Neuf à Paris. L'agent de police qui a tiré sur le véhicule a été mis en examen pour homicide volontaire. Dénonçant la décision des juges d’instruction, le syndicat de policiers Alliance a appelé à un rassemblement, lundi 2 mai. Membre fondatrice du Collectif Urgence Notre Police Assassine, Amal Bentounsi a immédiatement appelé à une contre-manifestation des syndicats dans le quartier Saint-Michel. Alors qu'elle était encerclée par des CRS et brandissait une pancarte où il était écrit "L435-1 = Arme de destruction massive", en référence à un article de loi sur l'usage d'armes à feu par la police. Elle a fait l'objet d'un contrôle avant d'être arrêtée et placée en garde à vue par des policiers en civil. On la reçoit sur notre plateau.



