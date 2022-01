La quotidienne du 21 janvier 2022 | Contre-Matinale #76

Retrouvez la 76ème édition de la Contre-Matinale du Média TV, présentée ce vendredi 21 janvier par Nadiya Lazzouni...

Au programme de la 76ème édition de la Contre-Matinale du Média TV, présentée ce vendredi 21 janvier par Nadiya Lazzouni :



· La titrologie : Retrouvez la traditionnelle rubrique dans laquelle nous analysons les unes de la presse mainstream et revenons sur leur vision de l'agenda médiatique. Puis, un petit focus sur différents contenus proposés par nos camarades de la galaxie des médias indépendants et alternatifs…



· La criminalité environnementale - Extrait d’État d’urgence : Est-ce que vous connaissez la criminalité environnementale? Le terme est de plus en plus utilisé, notamment dans le cadre des procès, de plus en plus courants, qui visent à condamner des actions polluantes et destructrices. Mais aussi à la faveur de débats législatifs, très présents dans l'actualité en 2021, avec la notion de l'écocide. Le terme de criminalité environnementale est aujourd'hui accepté, même si les médias ont du mal à l'admettre, mais avec une vision très restreinte, qui trop souvent, exempt les multinationales et les capitalistes. Pour questionner cette idée, et remettre dans le débat le sujet de la criminalité environnementale, le chercheur au CNRS Grégory Salle vient de publier un nouvel ouvrage aux éditions du Seuil, intitulé Qu'est-ce que le crime environnemental? Et il pose la question : "peut on dans un système capitaliste injuste et prédateur, se contenter des limites étroites du droit pour définir le crime environnemental" ? Pour en parler, il est venu au Média. On vous diffuse un extrait d'un entretien qui sera en ligne dans le week-end et que vous pourrez retrouver en intégralité dans Etat d'urgence par notre journaliste Rémi-Kenzo Pages.



· La revue de la semaine par Théophile : Aujourd’hui Théophile nous présente son carnet de campagne, une revue de la semaine politique à quelques mois de la présidentielle. Au programme aujourd’hui : primaire populaire, les activistes du printemps républicains futurs députés LREM et Valérie Pécresse.