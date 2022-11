Assurance-chômage : le coup de poignard / un maire face à l'inflation

Ce soir Toujours Debout sera présenté par Cemil Şanlı

▶ Sommaire du mercredi 23 novembre 2022

▶ Fond de l'Info : Quatennens et le traitement des VSS à la NUPES le brouhaha qui règne autour de la réforme de l’assurance chômage, ainsi que d’un nouvel usage du 49-3 qui a déclenché la colère des oppositions, mais aussi du cas Adrien Quatennens. Le député du Nord, protégé de Jean-Luc Mélenchon, devient chaque jour plus problématique depuis ses aveux de violences envers son épouse. Cette dernière ayant pris la parole aujourd’hui via un communiqué pour (je cite) “rééquilibrer les choses”. Remettant en cause la version des faits de son mari. En parallèle, le retour du député à l'AN, prévu fin du mois, s’annonce de plus en plus difficile et déchire la Nupes.

▶ Kicékadit : l'actualité des déclarations comme base de réflexions sur la politique.

▶ Entretien d’actu : réunion annuelle des maires de France Jean-Philippe Gautrais, maire Nupes de Fontenay-sous-Bois, alors que le 104e congrès des maires de France se déroule depuis lundi et jusqu’à demain, porte de Versailles à Paris. L’occasion de faire le point avec lui sur la situation économique et sociale des municipalités dans un contexte politique toujours plus tendu.