Macron sur TF1, un monarque en pré-campagne | Contre-Matinale #57

Retrouvez la 57ème édition de la Contre-Matinale du Média, présentée ce jeudi 16 décembre par Théophile Kouamouo...

Au programme de cette 57ème édition de la Contre-Matinale du Média, présentée ce jeudi 16 décembre par Théophile Kouamouo :



· La titrologie : Retrouvez la traditionnelle rubrique dans laquelle nous analysons les unes de la presse mainstream et revenons sur leur vision de l'agenda médiatique. Puis, un petit focus sur différents contenus proposés par nos camarades de la galaxie des médias indépendants et alternatifs.



· Une maison de l’écologie populaire dans le viseur de l’extrême droite : Direction Bagnolet, en Seine Saint-denis, et plus précisément direction Verdragon, la maison de l'écologie populaire qui intéresse beaucoup la presse de droite et d'extrême droite depuis quelques semaines. Verdragon, ce lieu dédié à l'écologie au sein du quartier populaire de la Noue et géré par Alternatiba et le front de mère est accusé de servir des intérêts communautaristes. Dans le viseur de ses détracteurs : les actions du front du mère, pour une alternative végétarienne dans les cantines ou la mise en place d'une AMAP, une association pour le maintien de l'agriculture paysanne, dans le quartier. Pour comprendre ce qu'est ce lieu : Verdragon, qui est l'objet de cette polémique, et pour comprendre ce qui s'y passe réellement, Le Média s'est rendu sur place. On a rencontré les militants qui font vivre ce local et notamment les deux portes paroles d'Alternatiba et du front de mère : Gabriel Mazzolini et Fatima Ouassak. Ils nous expliquent les enjeux à Bagnolet. Voici un extrait du reportage.



· Rejoignez notre QG de campagne : voici notre clip !



· Macron, un monarque en pré-campagne : On débrief l’émission d’Emmanuel Macron reçu sur TF1 hier soir avec Marion Beauvalet, doctorante et animatrice de l’émission Plan B. « Emmanuel Macron, où va la France ? », le grand entretien sur TF1 pour discuter de son quinquennat pour le Président pas encore officiellement candidat à l’élection présidentielle dans 4 mois… Un joli moment de pré-campagne, dans un temps de parole considéré comme "présidentiel". Vous avez dit monarchie républicaine ?