Plongée dans la corruption en France

Elise Van Beneden est avocate au Barreau de Paris et présidente de anticor, une association très active de lutte contre la corruption et pour l'éthique en politique.

Pendant une heure, en compagnie de Denis Robert, notre invitée explique et montre que le combat mené par son association est difficile, laborieux et surtout nécessaire. De l'affaire Darmanin dont la défense niant le viol est presque un aveux de culpabilité de corruption, à l'affaire Kholer, actuel secrétaire général de l'Elysée d'Emmanuel Macron, en passant par Patrick Balkany et les arrangements de Louis Vuitton et Bernard Arnault avec sa nouvelle fondation. Ce TPA dresse le portrait d'une France ou la corruption est omniprésente.

Et la Macronie dans tout ça ? Au delà de Macron qui a construit une grande partie de sa campagne pour devenir président de la République sur la question de la moralisation de la vie politique, la discussion viendra aussi sur la nomination de Eric Dupont-Moretti et les attentes d'anticor (qui ne sont pas très élevées) de changement dans l'institution judiciaire et dans les blocages qui concernent ces affaires au plus haut niveau, dont certaines concernent directement ses collègues du gouvernement.

Bref, la bataille est loin d'être gagnée pour faire disparaître la corruption de ce pays, peu d'associations tiennent ce rôle, et c'est de plus en plus difficile pour elles de continuer à opérer, c'est donc pour ça qu'il faut les soutenir !