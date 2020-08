Bill Gates : l'incroyable arnaque derrière sa fondation

Le journaliste Lionel Astruc a enquêté sur la fondation de l'ex-patron de Microsoft, Bill Gates, l'un des hommes les plus riches de la planète. Avec un budget annuel de près de 5 milliards de dollars, et sous prétexte de lutter contre les inégalités, la fondation Gates nourrirait un système destructeur. Elle est au centre d’un montage au service de multinationales nocives pour l’environnement, la santé et la justice sociale. En suivant les flux financiers de la fondation Lionel Astruc démontre comment la Fondation Gates finance les OGM, l’armement, les enneiges fossiles, la grande distribution et les laboratoires pharmaceutiques. Ce « philanthro-capitalisme » est aujourd’hui devenu une pratique qui s’étend parmi les « super-riches » et qui contribue à l’avènement d’un monde où les milliardaires prennent la place des Etats et concentrent toujours plus de pouvoir. Entretien sur la fondation la plus puissante du Monde.