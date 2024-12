Tribune. Mercosur : Plus de 400 organisations dénoncent un projet néocolonial et appellent à son abandon

Grand est le risque que l’accord de libre-échange UE-Mercosur, l’un des plus nocifs jamais négocié, soit annoncé comme conclu lors du sommet du Mercosur qui se tient ces 5-6 décembre à Montevideo (Uruguay). A cette occasion, plus de 400 organisations de la société civile appellent la Commission européenne, les Etats-membres de l'UE et du Mercosur à stopper et abandonner cet accord de libre-échange. L’opposition à l’accord de libre-échange UE-Mercosur continue donc à grandir. Pour y contribuer, le collectif national Stop Mercosur propose aux internautes d'interpeller en ligne Emmanuel Macron et Ursula Von der Leyen, respectivement président de la République et Présidente de la Commission européenne, pour les appeler à ne pas « finaliser cet accord et à l’abandonner au plus vite ».



Plus de traités commerciaux toxiques entre l’UE et les pays d’Amérique latine L’accord commercial UE-Mercosur doit être stoppé MAINTENANT!



Nous, organisations signataires d’Amérique latine et de l’Union européenne, nous unissons pour rejeter l’accord commercial et d’association UE-Mercosur. Nous appelons les responsables politiques des deux côtés de l’Atlantique à stopper enfin cet accord commercial toxique.



Négocié à huis clos, cet accord manque cruellement de participation publique et de contrôle démocratique. Le Médiateur européen lui-même a critiqué le manque de transparence de la Commission européenne. Aujourd’hui, la Commission envisage de changer le processus de vote via une « scission » de l’accord, permettant ainsi de contourner les vétos des pays membres. Des centaines d’organisations de la société civile et de parlementaires ont condamné cette manœuvre, car elle est une attaque contre les processus démocratiques. Pire, les groupes les plus touchés – les travailleurs, les petits agriculteurs, les communautés autochtones et les femmes – ont été exclus de la négociation de cet accord et en subiront pourtant les pires effets.



Un accord toxique pour les personnes et la planète



Cet accord renforcera l’échange inégal entre le Sud et le Nord global, perpétuant ainsi des structures commerciales (néo)coloniales. Il promeut des modèles agricoles destructeurs qui déplacent les petits agriculteurs et les communautés autochtones, tout en stimulant les exportations de produits agrochimiques toxiques, y compris ceux interdits dans l'UE. Ces pratiques agricoles non durables, y compris l’élevage industriel, menacent la souveraineté alimentaire et le bien-être animal dans les deux régions.



Les travailleurs des pays du Mercosur perdront leur emploi et subiront une détérioration de leurs conditions de travail. Les femmes seront encore plus touchées, notamment à cause de la privatisation des services publics, encouragée par les accords de libre-échange (ALE). Des études montrent que cet accord présente des risques économiques majeurs, aggravant davantage les inégalités, et freinant le développement durable et la (ré-)industrialisation dans les pays du Mercosur.



L’environnement sera aussi un des grands perdants de l’accord. Aucune annexe environnementale ne pourra atténuer les dommages à long terme que cet accord causera ; il s’agit d’un simple verdissement de façade. L’accord UE-Mercosur accélerera la déforestation, aggravera la crise climatique et éloignera encore plus nos régions des objectifs de justice climatique.



Pas d’accord avec des présidents d’extrême-droite, qui nient la crise climatique



Cet accord est négocié avec des gouvernements dirigés par des climato-sceptiques en Argentine et au Paraguay, alors que les forêts vierges brûlent – en raison de la déforestation massive causée par l’agrobusiness – et que le Brésil est frappé par des sécheresses sans précédent.



En Argentine, l'anarcho-capitaliste autoproclamé Javier Milei, membre actif du mouvement d'extrême droite mondial, a plongé le pays dans la misère. La pauvreté a atteint des niveaux sans précédent et les droits fondamentaux sont piétinés. Les manifestations pour la justice sociale sont violemment réprimées, plus de 60% des enfants argentins souffrent de la faim et des services essentiels comme l’éducation et la santé sont démantelés. La combinaison des politiques désastreuses de Milei et de cet accord commercial obsolète est un cocktail explosif.



La géopolitique ne peut pas être réglée avec des accords commerciaux néocoloniaux



Les politiciens qui promeuvent cet accord pour contrer l’influence de la Chine dans la région du Mercosur sont piégés dans une idéologie libre-échangiste qui privilégie les profits des entreprises au détriment des populations et de la planète. Le renforcement des liens entre l’UE et le Mercosur est incontestablement nécessaire, mais il nécessite solidarité, égalité, coopération, durabilité et démocratie – pas l’approfondissement des asymétries commerciales. Cela vaut non seulement pour l’accord UE-Mercosur, mais aussi pour la “modernisation” des accords de libre-échange UE-Mexique et UE-Chili, tout aussi problématiques.



La solution est claire : Les décideurs politiques des deux côtés de l’Atlantique doivent respecter leurs engagements en matière de droits de l'homme, sociaux, climatiques et environnementaux et stopper immédiatement ces négociations commerciales toxiques.



Un autre commerce est possible – basé sur la solidarité, la démocratie, la coopération mutuelle et l’égalité! Stoppez l’accord UE-Mercosur MAINTENANT !



Signataires :

Organisations mondiales et régionales :

Amigos de la Tierra América Latina y el Caribe (ATALC) 1.bilaterals.org 2.CADTM AYNA (Comité para la Abolición de las Deudas Ilegítimas / Abya Yala – Nuestra América) 3.CADTM Internacional 4.CCSCS Coordinadora de Centrales Sindicales del Cono Sur 5.CIDSE 6.Climate Action Network America Latina (CANLA) 7.Climate Action Network Europe 8.Compassion in World Farming EU 9.Confederación Latinoamericana y del Caribe de Trabajadores Estatales (CLATE) 10.Corporate Europe Observatory (CEO) 11.Ekō 12.EU LAT Network 13.Eurogroup for Animals 14.European Coordination Via Campesina (ECVC) 15.European Environmental Bureau 16.European Trade Justice Coalition 17.Fair Trade Advocacy Office 18.Fern 19.Foodwatch International 20.Friends of the Earth Europe 21.Friends of the Earth International 22.Global Forest Coalition 23.GRAIN 24.Jubilados Docentes 25.Jubileo Sur Américas 26.Mighty Earth 27.Oilwatch Latinoamerica 28.Oxfam 29.Pacto Ecosocial e Intercultural del Sur 30.Plataforma América Latina y el Caribe Mejor Sin TLC 31.PSI (Public Services International) 32.Publish What You Pay 33.Resumen Latinoamericano 34.African Coalition on Green Growth (ACGG) 35.Transnational Institute 36.WIDE+

Organisations nationales

38.Ambiente Es Todo del FPDSCP (Frente Popular Darío Santillán Corriente Plurinacional), Argentina 39.Argentina Mejor Sin TLC, Argentina 40.Asamblea de Las Heras por el Agua Pura de Mendoza , República Argentina 41.Asamblea por un MAR LIBRE de petroleras, Argentina 42.Asociación Argentina de Abogadxs Ambientalistas y Colectivo de Acción por la Justicia Ecosocial, Argentina 43.Asociación Civil Lola Mora, Argentina 44.ATTAC Argentina, Argentina 45.Autoconvocatoria por la Suspensión del Pago e Investigación de la Deuda, Argentina 46.Buenos Aires Insoumise, Argentina 47.Campaña Plurinacional NO al RIGI , Argentina 48.Central de Trabajadores y Trabajadoras de la Argentina, Argentina 49.Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Argentina 50.Colectivo Semillas Autoconvocadas, Argentina 51.Collectif Solidaires, Argentina 52.Confederación General del Trabajo de la República Argentina, Argentina 53.Cooperativa de Producción Agroecológica CoPA, Argentina 54.Coordinadora Plurinacional Basta de Falsas Soluciones , Argentina 55.Corriente Política de Izquierda, Argentina 56.Corriente Política Marabunta, Argentina 57.Diálogo 2000 – Jubileo Sur Argentina, Argentina 58.Frente de organizaciones en lucha, Argentina 59.Fundación de Investigaciónes Sociales y Políticas (FISYP, Argentina 60.Grupo de Estudios sobre América Latina y el Caribe (GEAL-IEALC/UBA), Argentina 61.Iniciativa Arcoiris de Ecología Política, Argentina 62.Lof Rankülche Ngürrü Mapu mew Vedia provincia de Buenos Aires Comunidad Mapuche Rankül, Argentina 63.Multisectorial golfo San Matías, República Argentina 64.Museo del Hambre, Argentina 65.Observatorio Petrolero Sur, Argentina 66.SoliVerde – Collectif Solidaires, Argentine 67.Somos Pueblo, Argentina 68.Tierra Nativa / Friends of the Earth Argentina, Argentina 69.AK EUROPA, Austria 70.Anders Handeln Austria, Austria 71.Attac Austria, Austria 72.Austrian Trade Union Federation (ÖGB), Austria 73.DKA Austria – Dreikönigsaktion der Katholischen Jungschar, Austria 74.GLOBAL 2000 – Friends of the Earth Austria, Austria 75.KOO (Koordinierungsstelle der Österreichischen Bischofskonferenz), Austria 76.ÖBV-Via Campesina Austria, Austria 77.Welthaus Diözese Graz-Seckau, Austria 78.WIDE Austria – Network for Women ́s Rights and Feminist Perspectives in Development, Austria 79.11.11.11, Belgium 80.ACV-CSC, Belgium 81.Autre Terre, Belgium 82.Broederlijk Delen, Belgium 83.Canopea, Belgium 84.Collectif Triage, Waterloo, Belgium 85.Crabe asbl, Belgique 86.DBA, Belgium 87.Eco-Vie asbl, Belgique 88.Ecole Paysanne Indépendante, Belgique 89.Entraide et Fraternité, Belgium 90.Ferme Jungen, Belgium 91.FIAN Belgium, Belgium 92.Food & Water Action Europe, Belgium 93.FUGEA, Belgique 94.Humundi, Belgium 95.Iles de Paix, Belgique 96.La Hulpe Environnement, Belgium 97.Le Réseau des GASAP, Belgium 98.Les Amis de la Terre – Belgique asbl, Belgium 99.Les P’tits Dons de Pétillons asbl, Belgium 100.Mouvement d’Action Paysanne, Belgium 101.Mouvement DEMAIN, Belgique 102.Natagora, Belgium 103.Red europeo de Comités Oscar Romero, Belgium 104.Rencontre des Continents, Belgique 105.Réseautransition.be, Belgium 106.Rise for climate Belgium, Belgium 107.Solidagro, Belgium 108.Solidair met Guatemala, Belgium 109.Solsoc, Belgium 110.Terre-en-vue, Belgium 111.UNAB – Union des agriculteurs·rices bio de Wallonie, Belgium (Wallonia) 112.vzw Climaxi, Belgium 113.ULB-Coopération, Belguim 114.Fundación AGRECOL Andes, Bolivia 115.Fundacion Gaia Pacha, Bolivia 116.Fundación PASOS , Bolivia 117.Movimiento Agroecologico Boliviano, Bolivia 118.Plataforma Boliviana Frente al Cambio Climático, Bolivia 119.Centre for Climatology and Applied Research, Botswana 120.Southern Africa Climate Change Coalition, Botswana 121.AMA – Articulação de Mulheres do Amazonas, Brasil 122.Amigas da Terra Brasil / Friends of the Earth Brazil, Brasil 123.APIB – Articulation of the Indigenous Peoples of Brazil, Brazil 124.Articulação Agro é Fogo / Conselho Pastoral dos Pescadores, Brasil 125.Articulação de Mulheres Brasileiras- AMB, Brasil 126.Associação Alternativa Terrazul, Brasil 127.Associação Brasileira Interdisciplinar de AIDS, Brasil 128.Associação Comunitária de Educação em Saúde e Agricultura – ACESA, Brasil 129.Associação de Agroecologia do ABC, Brasil 130.Associação SEDUP – Serviço de Educação Popular, Brasil 131.Associação Vianei de Cooperação e Intercâmbio no Trabalho, Educação, Cultura e Saúde, Brasil 132.Cáritas Brasileira, Brasil 133.CEAP -Centro de Educação e Assessoramento Popular, Brasil 134.Central Única dos trabalhadores, Brasil 135.Centro Dandara de Promotoras Legais Populares, Brasil 136.Centro de Agricultura Alternativa Vicente Nica, Brasil 137.Centro Ecológico, Brasil 138.Clima de Eleição, Brazil 139.Coletivo Mulher Vida, Brasil 140.Comissão Pastoral da Terra – MS, Brasil 141.Comissao socioambiental Frei Tito de Alencar, Brasil 142.ESPLAR – Centro de Pesquisa e Assessoria, Brasil 143.FAOR Fórum da Amazônia Oriental, Brasil 144.FASE, Brasil 145.Federação Nacional dos Enfermeiros, Brasil 146.Forum Brasileiro de Ongs e Movimentos Sociais pelo Meio Ambiente – FBOMS, Brasil 147.Fórum da Amazônia Oriental – FAOR, Brasil 148.Fórum de Mulheres da Amazônia Paraense- FMAP, Brasil 149.Fórum Mudanças Climáticas e Justiça Socioambiental, Brasil 150.Frente Brasileira Contra os Acordos Mercosul-UE e Mercosul-EFTA, Brasil 151.Grupo de Trabalho sobre Propriedade Intelectual, Brasil 152.Instituto Cordilheira, Brasil 153.Instituto de Estudos Socioeconômicos (Inesc), Brasil 154.Instituto Eqüit – Gênero Economia e Cidadania Global, Brasil 155.Instituto Políticas Alternativas para o Cone Sul- PACS, Brasil 156.ISP Brasil, Brasil 157.Jubileu Sul Brasil, Brasil 158.Justiça nos Trilhos, Brasil 159.Marcha Mundial das Mulheres, Brasil 160.Movimento das Mulheres Negras da Floresta – Dandara, Brasil 161.Movimento de Trabalhadoras e Trabalhadores Sem-Teto (MTST), Brasil 162.Movimento dos Atingidos por Barragens – MAB, Brasil 163.Movimento Pela Soberania Popular na Mineração (MAM), Brasil 164.Movimento SOS Chapada dos Veadeiros, Brasil 165.PAD (Processo de Articulação e Diálogo), Brasil 166.REBRIP – Rede Brasileira pela Integração dos Povos, Brasil 167.Rede de Intercâmbio de Tecnologias Alternativas, Brasil 168.Serviço de Assistência Rural e Urbano – SAR, Brasil 169.Sindicato dos Enfermeiros do Estado de São Paulo (SEESP), Brasil 170.Terramar, Brasil 171.Climate Action for Lifelong Learners (CALL), Canada 172.Chile Mejor sin TLC, Chile 173.Cedetrabajo, Colombia 174.Réseau des Organisations de la Société Civile pour le Developpement du Tonkpi (ROSCIDET), Côte d’Ivoire 175.Hnutí DUHA / Friends of the Earth Czech Republic, Czechia 176.Forests of the World, Denmark 177.Global Aktion, Denmark 178.NOAH / Friends of the Earth Denmark, Denmark 179.OMASNE, Ecuador 180.Acción Ecológica, Ecuador 181.Centro de Documentación en Derechos Humanos “Segundo Montes Mozo SJ” (CSMM), Ecuador 182.CESTA Amigos de la Tierra, El Salvador 183.Amigas de la Tierra / Friends of the Earth Spain, España 184.Asociación por la Paz y los Derechos Humanos Taula per Mèxic, Catalunya 185.Attac España, España 186.Cátedra UNESCO de desarrollo humano sostenible, UdG, España 187.CGT – Confederación General del Trabajo, España 188.CICrA Justícia Ambiental, España 189.COAG-Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos, Spain 190.Extinction Rebellion Málaga, España 191.Iniciática Cambio Personal y Justicia Global, España 192.La Coordinadora de Organizaciones para el Desarrollo-España, España 193.Observatori del Deute en la Globalització, Spain 194.Salva la Selva, España 195.SETEM Catalunya, Spain 196.Ecologistas en Acción, España 197.Entrepueblos-Entrepobles-Entrepobos-Herriarte, Estado Español 198.Paz Con Dignidad (OMAL), Estado Español 199.Estonian Green Movement / Friends of the Earth Estonia, Estonia 200.ELA euskal sindikatua, Euskal Herria 201.LAB sindikatua, Euskal Herria 202.Friends of the Earth Finland, Finland 203.Action non-violente COP21 (ANV-COP21), France 204.ActionAid France, France 205.Agir Pour L’Environnement, France 206.AGTER, France 207.Aitec, France 208.Alofa Tuvalu, France 209.Alternatiba, France 210.Amap de la soupe aux Cailloux, France 211.AMAP Paniers d’ici, France 212.Amis de la Terre Côte d’Or, France 213.Amis de la Terre France / Friends of the Earth France, France 214.Association CRI-AC !, France 215.Attac Artois -Ternois – La Gohelle, France 216.Attac Dordogne, France 217.ATTAC Finistère, France 218.Attac France, France 219.ATTAC Moselle, France 220.ATTAC Nîmes, France 221.ATTAC Pays Basque, France 222.Bio Consom’acteurs, France 223.BIOAMAP, France 224.Bloom, France 225.CADTM France, France 226.Canopée, France 227.CCFD-Terre Solidaire, France 228.CFSI, France 229.Collectif national Stop Mercosur, France 230.Confédération Générale du Travail (CGT), France 231.Confédération paysanne, France 232.CRID, France 233.CTC-42, France 234.DLS ip, France 235.Eau Secours 62, France 236.Extinction Rebellion France, France 237.FADEAR, France 238.Fédération Artisans du Monde, France 239.Foodwatch France, France 240.France Amérique latine FAL, France 241.France Nature Environnement, France 242.FSU, France 243.Générations Futures, France 244.Ingénieurs Sans Frontières, France 245.ISF Agrista, France 246.JDMO-AGRI, France 247.Les Amis du Monde diplomatique, France 248.LORAMAP Réseau Lorrain des AMAP, France 249.MAN Centre Alsace, France 250.MIRAMAP – Mouvement Inter-Régional des AMAP, France 251.Mouvement national lycéen (MNL), France 252.Notre Affaire A Tous, France 253.Peuples Solidaires, France 254.Peuples Solidaires Doubs, France 255.Peuples solidaires Le Mans – La Suze, France 256.Peuples solidaires Nancy, France 257.Peuples solidaires pays d’aubagne, France 258.Peuples solidaires région lilloise, France 259.Réseau Action Climat France, France 260.SAS Champ’etre, France 261.Slow Food en France, France 262.SOL Alternatives Agroécologiques et Solidaires, France 263.Terre & Humanisme, France 264.Union Syndicale Solidaires, France 265.Aktion GEN-Klage, Germany 266.Aktionsgemeinschaft Solidarische Welt e.V., Germany 267.Arbeitsgemeinschaft bäuerliche Landwirtschaft (AbL) e.V., Deutschland 268.Association of Ethical Shareholders Germany, Germany 269.Attac Berlin, Germany 270.ATTAC Frankfurt/Main, Germany 271.Attac Germany, Germany 272.Attac Hamburg, Germany 273.Berliner Wassertisch, Germany 274.Bloque Latinoamericano Berlin, Germany 275.Buendnis Gerechter Welthandel Muenchen, Germany 276.Bund für Umwelt und Naturschutz (BUND) e.V., Germany 277.BUND Landesverband Hessen e.V., Germany 278.BUNDjugend / Young Friends of the Earth Germany, Germany 279.Bündnis “Gemeinsam gegen die Tierindustrie”, Germany, Austria 280.Bündnis Gerechter Welthandel Darmstadt, Germany 281.Christians for Future, Germany 282.Christians For Future Hannover, Germany 283.Christliche Initiative Romero e.V., Germany 284.Colombia Network Germany, Germany 285.Coordination gegen BAYER-Gefahren (CBG), Germany 286.DEAB e.V. (Dachverband Entwicklungspolitik Baden-Württemberg), Deutschland 287.DGB Ortsverband Griesheim, Germany 288.Eine-Welt-Forum Mannheim e.V., Germany 289.Ernährungsrat Münster e. V., Germany 290.FARBE eV Freiburg, Germany 291.FDCL-Center for Research and Documentation Chile-Latin America, Germany 292.FIAN Deutschland e.V., Germany 293.foodsharing e.V., Germany 294.German NGO Forum on Environment & Development, Germany 295.Gesellschaft für bedrohte Völker, Germany 296.GEW Hessen, Germany 297.Heidelberger Bündnis für gerechten Welthandel, Deutschland 298.IG NAchbau, Deutschland 299.Informationsstelle Lateinamerika (ila) e.V. Bonn, Germany 300.Informationsstelle Peru e.V., Germany 301.KlimaEntscheid Münster, Germany 302.Klimanetz Heidelberg, Deutschland 303.KoBra – Kooperation Brasilien e.V., Germany 304.Konstanzer Bündnis für gerechten Welthandel, Deutschland 305.LSV, Deutschland 306.LSV EL/NOH, Germany 307.Mannheimer Bündnis gerechter Welthandel, Deutschland 308.Misereor, Germany 309.Nachrichtenpool Lateinamerika e.V., Germany 310.NaturFreunde Deutschlands, Deutschland 311.Naturfreunde Mannheim, Deutschland 312.Netzwerk gerechter Welthandel, Germany 313.Netzwerk Gerechter Welthandel Baden-Württemberg, Deutschland 314.Netzwerk Solidarische Landwirtschaft e.V., Germany 315.Ökumenisches Büro für Frieden und Gerechtigkeit e.V. (Oficina para la Paz y la Justicia en Munich), Alemania 316.Parents and People for Future Mannheim, Germany 317.Parents for Future Bonn, Germany 318.Parents For Future Hannover, Germany 319.PowerShift e.V., Germany 320.PRO MenschNatur Mittelbaden, Deutschland 321.ProWaldProWind Heidelberg, Germany 322.Rettet den Regenwald, Germany 323.Robin Wood e.V., Germany 324.Slow Food Pfaffenwinkel, Germany 325.treemedia e.V., Germany 326.Umweltinstitut München, Germany 327.Urgewald, Germany 328.VCD Regionalverband Münsterland, Germany 329.Ver.di Südhessen, Germany 330.Waldwende Heidelberg, Germany 331.Weltladen e.V., Deutschland 332.Werkhof Darmstadt e.V., Germany 333.Werkstatt Ökonomie e.V., Germany 334.Initiative 136, Greece 335.Naturefriends Greece, Greece 336.Instituto para el Futuro Común Amerindio IFCA, Honduras 337.Clean Air Action Group, Hungary 338.Green Action Association, Hungary 339.Magosfa Foundation, Hungary 340.Magyar Természetvédők Szövetsége / Friends of the Earth Hungary, Hungary 341.An Claíomh Glas, Ireland 342.An Taisce-The National Trust for Ireland, Ireland 343.Environmental Law Ireland, Ireland 344.Friends of the Earth Ireland, Ireland 345.Talamh Beo, Ireland 346.Attac Italia, Italia 347.Coordinamento nord sud del mondo, Italia 348.ASTM (Action Solidarité Tiers Monde asbl), Luxembourg 349.Mouvement Ecologique asbl, Luxembourg 350.Asociación Ecológica Santo Tomás, A.C., Mexico 351.Centro de Promoción y Educación Profesional “vasco de Quiroga”, Mexico 352.Enlace Comunicación y Capacitación A.C., México 353.Fronteras Comunes, Mexico 354.NEB No es Basura, México 355.Otros Mundos Chiapas, México 356.RMALC, México 357.ECO-TIRAS International Association of River Keepers, Moldova 358.Centre for Research on Multinational Corporations (SOMO), Netherlands 359.FNV Dutch Trade Union, Netherlands 360.Foodwatch, Netherlands 361.Handel Anders! coalitie, Netherlands 362.Water Justice and Gender, Netherlands 363.Both ENDS, Netherlands 364.Milieudefensie, Netherlands 365.Platform Aarde Boer Consument, Netherlands 366.Voedsel Anders NL, Netherlands 367.Working group Food Justice, Netherlands 368.Latin-Amerikagruppene i Norge, Norway 369.Rainforest Foundation Norway, Norway 370.Articulación de ollas populares “PYKU’I”, Paraguay 371.BASE Investigaciones Sociales (BASE-IS), Paraguay 372.Comité Estudiantil Félix H. Agüero, Paraguay 373.Heñói, Paraguay 374.Plataforma Paraguay Mejor Sin Libre Comercio, Paraguay 375.Savia, Paraguay 376.SOBREVIVENCIA / Friends of the Earth Paraguay, Paraguay 377.Sociedad de Economía Política del Paraguay, Paraguay 378.Red Peruana por una Globalización con Equidad (RedGE), Perú 379.Polish Ecological Club in Gliwice, Poland 380.Polish Zero Waste Association, Poland 381.BioPorto – Grupo de Acção Ambiental, Portugal 382.Ecomood Portugal, Portugal 383.FAPAS – Associação Portuguesa para a Conservação da Biodiversidade, Portugal 384.Íris – Associação Nacional de Ambiente, Portugal 385.Plataforma Transgénicos Fora, Portugal 386.Rede Para o Decrescimento, Portugal 387.Reforma Florestal Já-Por Pedrógão por Portugal, Portugal 388.TROCA- Plataforma por um Comércio Internacional Justo, Portugal 389.Batani Foundation, Russia/USA 390.Focus, Association for Sustainable Development / Friends of the Earth Slovenia, Slovenia 391.GADIP, Gender and Development in Practice, Sweden 392.Jordens Vänner / Friends of the Earth Sweden, Sweden 393.NOrdBruk, Sweden 394.Solifonds, Switzerland 395.Genç Düşünce Enstitüsü, Türkiye 396.Fresh Eyes, United Kingdom 397.Global Witness, UK 398.Brighter Green, U.S. 399.Casa de Sara, United States 400.Local Futures, USA 401.Strategies for Ethical & Environmental Development (SEED), United States 402.REDES-AT/Amigos de la Tierra Uruguay, Uruguay 403.Emmaus International, Zimbabwe 404.Zimbabwe Climate Change Coalition, Zimbabwe