Le cinéma du Média #8. Justice pour Clint

On ne sait pas encore si Juré n° 2 sera le dernier film réalisé par Clint Eastwood. Les informations à ce sujet demeurent incertaines et sont susceptibles d’évoluer. On sait en revanche qu’Eastwood a fêté au printemps ses 94 ans, qu’il s’agit de son quarantième long métrage en tant que réalisateur, que Warner l’a sorti n’importe comment, que c’est une réussite mineure mais indubitable et que le type d’histoire mis en scène dans Juré n° 2, sur un scénario à tiroirs de Jonathan Abrams, est familier au vieux maître américain. C’est d’ailleurs moins une histoire qu’une série de questions. Que s’est-il passé ? Peut-on le savoir ? S’est-il seulement passé quelque chose ?

Cela fait trois décennies environ que ces questions sont devenues celles de l’acteur et réalisateur. Et depuis trois décennies la réponse qu’il apporte varie peu, bien que sa tonalité aille en s’assombrissant : non, on ne peut pas savoir ce qu’il s’est passé. Un jour peut-être, on l’a su. Mais aujourd’hui non, et sans doute le saura-t-on encore moins demain. La cause en est simple même si les conséquences, elles, ne le sont pas : le film commence lorsque tout est déjà joué ; l’histoire est narrée après-coup ; et cet après-coup est un champ de bataille où plusieurs versions s’opposent sans parvenir à se concilier. La vérité existe, sans doute, mais elle se dérobe ; et sans doute cette vérité importe-t-elle de toute façon moins que les tentatives d’appropriation dont elle est l’objet. Le point de vue fait tout, aux sens à la fois cinématographique, narratif et moral du mot.

Prenons Sur la route de Madison (1995) : dans ses lettres et dans son journal, la ménagère de l’Iowa (Meryl Streep) affirme que les quelques jours jadis passés avec le photographe baroudeur (Clint Eastwood) restent les plus beaux de sa vie, mais ses enfants qui découvrent ces documents à sa mort vont longtemps s’entêter à n’y voir qu’un sordide épisode adultère. Prenons Sully (2016) : il faudra toute une pénible enquête pour déterminer si, en posant son avion en catastrophe sur l’Hudson, le pilote (Tom Hanks) a accompli un exploit qui justifie son adulation par les médias ou inutilement coûté plusieurs millions de dollars à la compagnie qui l’emploie. Et prenons donc maintenant Juré n° 2 : une même incertitude pèse sur l’intrigue. On ignore ce qui s’est précisément passé le soir du 25 octobre, qui a tué Kendall Carter alors qu’elle rentrait chez elle après une énième dispute avec son compagnon. On ignore de quelle façon il est préférable de raconter l’histoire ; les faits ne sont pas sûrs ; la police n’a pas cru bon d’étudier plusieurs hypothèses ; le héros, Justin – le juré numéro 2, c’est lui, interprété par Nicholas Hoult – en vient à se demander s’il n’est pas lui-même impliqué en quelque manière. Il pleuvait des cordes ce soir-là, le jeune homme était désespéré et sur le point de recommencer à boire. Peut-être s’est-il trompé lorsqu’il a cru heurter un cerf avec sa voiture…