Enseigner, malgré la pandémie et l’abandon de l’Etat

Entre présentiel et distanciel, entre théorie et pratique, Alixe Poncelin, Anouk Chabert et Samuel André-Bercovici nous ouvrent les portes de leur école et lycée pour nous raconter leur quotidien transformé depuis le début de la pandémie.



A travers leurs témoignages, on entend également celui des élèves, des parents et de tout le personnel de l’éducation nationale qui ont dû s’adapter à un contexte inédit et contraint. La crise sanitaire rend encore plus visibles les nombreuses difficultés que rencontrent les enseignant·es pour exercer correctement leur métier ainsi que leur conditions de travail qui ne cessent de se dégrader.