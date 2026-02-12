Je fais un don

Le Journal des luttes, c’est le seul JT quotidien entièrement dédié aux luttes sociales et syndicales en France. Chaque jour, il donne la parole au camp du travail, aux exclu.e.s et à celles et ceux qui les soutiennent, et met en lumière leurs combats et leurs victoires.

Ubisoft en crise, les salariés en danger

Depuis plusieurs semaines, le climat social se tend chez Ubisoft. À Paris mais aussi dans plusieurs studios en France et en Europe, des salariés se mobilisent contre une réorganisation interne qu’ils jugent brutale et opaque. Le syndicat Solidaires Informatique parle même de méthodes de management inspirées du trumpisme et alerte sur des risques psychosociaux comparables, selon lui, à ceux qui avaient marqué le scandale France Télécom. Ce n’est pas la première mobilisation dans l’entreprise. Déjà en 2024, des salariés s’étaient opposés au retour imposé au bureau après plusieurs années de télétravail. Mais cette fois, la contestation semble prendre une ampleur inédite, avec des piquets de grève coordonnés dans plusieurs pays. Pour en parler, nous recevons Vincent Cambedouzou, délégué syndical STJV d’Ubisoft Paris.

