"CNEWS triche" : RSF a enquêté sur leurs manipulations contre la gauche

RSF dévoile une enquête explosive sur CNews : rattrapages nocturnes, surreprésentation de l’extrême droite, thématiques obsédantes… Arnaud Froger dénonce « des déséquilibres manifestes, structurels et intentionnels » et alerte sur un risque à la Fox News.

« CNews triche. » Le constat d’Arnaud Froger, responsable du bureau investigation de Reporter sans frontières (RSF), est sans ambiguïté. Après avoir analysé pendant un mois plus de 700 000 bandeaux et un million de captures d’écran, l’ONG dénonce des manœuvres destinées à contourner les obligations de pluralisme imposées par la loi et l’ARCOM.

Selon l’enquête, CNews diffuse massivement des personnalités de gauche la nuit, entre minuit et 7 h, à travers de longs tunnels de discours souvent « sans grand lien avec l'actualité ».

Pendant ce temps, l’extrême droite est surreprésentée en journée, aux heures de forte audience.

Résultat : « 39 % du temps de parole de gauche est diffusé quand il n’y a presque personne pour regarder. » Pour Froger, le mécanisme est délibéré : « On a documenté des déséquilibres qui sont manifestes, structurels et parfois intentionnels. »

Et aucune autre chaîne d’info — BFMTV, LCI ou Franceinfo — ne présente un tel écart jour/nuit. L’enquête pointe aussi une obsession thématique : immigration, insécurité, islamisme représenteraient « jusqu’à sept fois » la couverture de leurs concurrentes, tandis que santé, éducation, écologie et pouvoir d’achat totalisent moins de 4 % de l’antenne. Quant au traitement de la condamnation de Marine Le Pen, CNews aurait proposé un récit « monolithique » : « deux heures de critiques contre dix minutes de défense ».

RSF s’apprête désormais à saisir l’ARCOM. Froger prévient : « À l’heure actuelle, la loi n’est pas appliquée. » Sans réaction du régulateur, la France pourrait connaître un « scénario à la Fox News », avec une polarisation accrue du paysage audiovisuel.

