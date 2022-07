Fin de la redevance : l'audiovisuel public menacé

Le 23 juillet 2022, la suppression de la Contribution pour l’Audiovisuel Public a été votée à l’Assemblée nationale ; 165 voix pour et 57 contre. Cette contribution, aussi appelée redevance télé est un impôt qui concerne tous les foyers possédant un téléviseur, et ce depuis 1948. Elle s’élève à 138 euros par an en métropole et 88 euros en outre-mer. En 2022, elle a rapporté environ 3,7 milliards d’euros de recettes, permettant le financement des programmes de France TV, Radio France, Arte, France Média Monde, l’INA et TV5 Monde.

Emmanuel Macron avait écrit dans son programme la suppression de la Contribution pour l’Audiovisuel Public sans pour autant proposer d’alternatives. A l’heure actuelle, Gabriel Attal, ministre du budget, propose de remplacer le financement par un impôt dédié, par un financement par budgétisation.

Or ce mode de financement, soumis au vote chaque année, ne permet pas de garantir des moyens suffisants et une indépendance satisfaisante. Le service public de l’information et de l’audiovisuel est en danger et les salariés de la profession s’en inquiètent. Les députés de l’opposition espèrent que leur recours devant le Conseil Constitutionnel suffira à faire avorter le projet du gouvernement.