Droit de réponse de Jonas Pardo et Samuel Delor à la tribune de Tsedek ! intitulée « Les juifs antisionistes sont-ils encore des juifs ? Mise au point sur la campagne antisémite qui nous vise »

Les militants de Tsedek se disent victime d’une campagne antisémite de la part… de l’ensemble des juifs. Ils sont quelques dizaines et imaginent que l’ensemble des organisations juives françaises, de gauche et de droite et représentant quelques dizaines de milliers de juifs qui ne sont pas, contrairement à ce que pensent les antisémites, tous d’accord et solidaires entre eux, se seraient ligué contre Tsedek.

C’est précisément cette attitude qu’Arendt nomme « les Juifs d’exception ». Persuadés de détenir la vérité contre le reste des juifs, elle les définit comme ceux qui sont « devenus incapables de distinguer leurs amis de leurs ennemis, ou de faire la différence entre un compliment et une insulte, et de se sentir flattés lorsqu’un antisémite leur affirme qu’il ne les englobe pas dans son antisémitisme, qu’ils sont des Juifs exceptionnels » (La Tradition cachée, 1946). Nous ne nions pas leur judéité, nous pensons avec Arendt que « le Juif d’exception est davantage un Juif qu’une exception ». Ce que nous constatons simplement, et que cette tribune vient confirmer encore, c’est la posture d’exceptionnalité adoptée par Tsedek et l’UJFP. Tout le paragraphe à ce propos est disponible ici : https://k-larevue.com/tsedek-ujfp-exception/

Il nous semble que la méthode honnête pour critiquer un propos démarre par le fait de prendre connaissance du propos. Si un seul militant de Tsedek avait réellement ouvert notre Petit manuel de lutte contre l’antisémitisme, il ou elle aurait remarqué que deux chapitres critiquent la thèse du nouvel antisémitisme, que nous qualifions de « lecture partisane et raciste » (p. 388). La partie sur l’antisémitisme contemporain s’ouvre sur le chapitre « Débusquer l’antisémitisme à droite et à l’extrême droite » où nous analysons les faits et les discours politiques qui concourent à la mise en concurrence des communautés juives et musulmanes en France, ainsi qu’à l’instrumentalisation de l’antisémitisme par l’extrême droite. Dans le chapitre « Armer les gauches et le mouvement social contre l’antisémitisme », nous observons les mécanismes mis en oeuvre par une partie des gauches pour nier l’antisémitisme. Aucun militant de Tsedek ne l’a lu puisque nous n’y critiquons ni le « mouvement pro-palestinien » ni « la gauche » dans son ensemble.