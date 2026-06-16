L'IA peut-elle remplacer les psychologues ?

Alors que l’intelligence artificielle s’impose dans tous les pans de notre vie quotidienne, un débat crucial s’impose : peut-elle vraiment prendre soin de notre santé mentale ? En effet, depuis 2024-2025 les plaintes accusant la plateforme TikTok d’avoir exposé des adolescents à des contenus dangereux se multiplient. En France, en mars dernier le Ministère de l'Éducation nationale à transmis un signalement au parquet de Paris, concernant la formation de "spirales" de contenus dangereux, notamment liés aux troubles du comportement alimentaire, à la dépression, à l’automutilation et au suicide dans lesquelles les algorithmes enfermeraient les enfants. Pourtant, dans le même temps, les outil intégrant l’IA s’immiscent dans tous les secteurs de la psychiatrie : on parle désormais de psychiatrie « de précision » avec la détection précoce des troubles garce à l’analyse de la voix, les applications de soutien psychologique florissent avec une offre présente 24h sur 24 n’importe où en France … Un marché juteux et en pleine expansion surtout, avec près d’un Français sur deux qui utilise déjà un outil numérique pour sa santé mentale. Alors, promesse d’une médecine plus accessible ou risque d’une dérive guidée par les logiques industrielles ? Quelles possibilités et surtout quel encadrement pour une pratique si fondamentalement humaine ? Ce numéro de Symptômes critiques explore les espoirs, les limites et les enjeux éthiques d’une révolution qui redéfinit notre rapport au soin. Les machines remplaceront-elles les psy, ou devons-nous plutôt décider de la place que nous voulons leur accorder ? Un débat essentiel, à l’heure où l’innovation avance plus vite que la régulation.